Tsarukyan ga skoro htio udariti, navijač se sad ispričao: ‘Ponio me trenutak’

Sport Klub

Na UFC 300 eventu dogodio se jedan incident.

Armenac Arman Tsarukyan pobijedio je Brazilca Charlesa Oliveiru u predborbi lake kategorije. Borbi je prethodio incident u kojem je Tsarukyan na putu do oktogona napao gledatelja i navodno ga udario.

“Pokazao mi je da se je**m i htio me udariti, a ja sam htio udariti njega. Ljudi, ne radite mi to. Tko god da ste, udarit ću vas. Ja sam iz Rusije, ne radite to, molim vas, inače ću morati ići u američki zatvor”, izjavio je Tsarukyan nakon meča.

Portal Bloody Elbow objavio je razgovor s gledateljem koji je sudjelovao u incidentu. Riječ je o Obedu Ardonu, koji se ispričao zbog svojeg ponašanja te potvrdio da neće podizati tužbu protiv UFC-a ni Tsarukyana.

“Ispričavam se Armanu što sam ga provocirao. Zujao sam cijelo vrijeme i trenutak me ponio. Prvi put sam došao na UFC-ovu priredbu i bilo je nevjerojatno. Sretan sam što incident nije ispao toliko gadan koliko je mogao biti. Želim biti jasan i reći da ga nisam povukao, uvrijedio ružnim riječima ili bilo što tome slično.

Čestitam Armanu na sjajnom nastupu i želim mu puno sreće s kime god se borio u meču za titulu”, poručio je Ardon.

