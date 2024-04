VIDEO: Tsarukyan prvo ‘nokautirao’ navijača pa slavio, Zhang Weili obranila titulu

Podijeli :

AP Photo/Gregory Payan via Guliver

Sunaslovna borba večeri na UFC 300 pružila nam je okršaj za titulu u slamka kategoriji (do 52 kilograma) kod žena. U sudaru dvaju Kineskinja, Zhang Weili je jednoglasnom odlukom sudaca svladala Yan Xiaonan.

Prvu rundu obilježila su dva trenutka. Prvi je knockdown u kojem je završila Zhang Weili. Nakon jednog direkta od strane Yan Xiaonan, prvakinja je bila u problemu, ali uspjela se brzo izvući. Na kraju runde uzvratila je Weili. Naime, prvakinja je imala dobro gušenje, no kraj runde spasio je Xiaonan od gotovo sigurnog spavanja.

U drugoj rundi, potpuna dominacija Weili. Kontrola u parteru ponudila joj je dvije prilike da završi meč. Međutim, oba puta Xiaonan je nekako preživjela.

Treća runda bila je podosta izjednačena, ali čini se kako je Xiaonan bila ipak nešto konkretnija. Četvrta runda počela je odlično za prvu izazivačicu, s obzirom na to da je po drugi puta bacila prvakinju u knockdown. Ali, Weili se brzo oporavila te dominantno u parteru odradila rundu do kraja.

Isti scenarij nastavio se i u posljednjoj rundi. Weili je tako pobjedom (jednoglasna odluka sudaca) nad sunarodnjakinjom stigla do četvrte pobjede u nizu. Uz to, potvrdila je svoju nadmoć u slamka kategoriji.

Uzbudljiv okršaj gledali smo između prvog izazivača lake kategorije, Charlesa Oliveire, i četvrtog izazivača, Armana Tsarukyana. Armenac je u konačnici slavio podijeljenom odlukom sudaca (2-1), a nakon pobjede zatražio je revanš s Islamom Makhachevom.

Tsarukyan je prije borbe tijekom dolaska u oktagon prvo ušao u sukob s nekim od navijača.

Krenulo se vatreno u ovaj okršaj. “Do Bronx” je pravovremenim low kickom srušio Tsarukyana te odmah potom pokušao giljotinom završiti meč. Bila je to dobro izvedena giljotina, no Armenac se uspio izvući te kontrolirati Oliveiru do pred sam kraj runde. Tada se Brazilac ustao te jednom dobro pogodio Tsarukyana i uzeo rundu.

U drugoj rundi Armenac je bio dosta bolji. Naime, srušio je u parter Oliveiru te ga pogodio desetak puta laktovima. Na licu Brazilca pojavila se posjekotina iz koje je potekla krv. Armenac je Oliveiri nanio veliku štetu opasnim udarcima iz gornje pozicije. U posljednju rundu ušlo se s izjednačenjem na sudačkim karticama.

U posljednjoj rundi ponovno je Tsarukyan završio kao gornji u parteru. Cijelu rundu bio je kvalitetniji, no Charles se pred kraj izvukao te još jednom pokušao završiti meč giljotinom. Ipak, ta giljotina nije bila ni blizu onoj iz prve runde pa se Armenac lako izvukao iz te opasnosti.

Tsarukyan je u konačnici slavio tijesnom odlukom sudaca. Bilo je (29-28, 29-28, 28-29) na sudačkim karticama. Armencu je ovo 22. pobjeda u karijeri, a ujedno četvrta u nizu. S druge strane, Oliveira je upisao 10. poraz u karijeri te je vjerojatno propustio zadnji vlak u napadu za titulu.

Nadolazeća velika UFC zvijezda, Bo Nickal, upisao je svoju treću pobjedu u najjačoj svjetskoj organizaciji. Gušenjem u drugoj rundi svladao je Codyja Brundagea te nastavio svoj put prema vrhu middleweight kategorije.

Odmah od starta se vidjela ogromna razlika u kvaliteti. Nickal je koristio svoju hrvačku pozadinu te je rutinski kontrolirao Brundagea u parteru. Potonji je nekako preživio prvu rundu, ali sredinom druge “rear naked chokeom” Nickal dolazi do svoje šeste pobjede u karijeri. Valja istaknuti kako je Brundage prvi borac koji je doživio drugu rundu s Nickalom u kavezu.