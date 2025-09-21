VIDEO / Petković panenkom do trećeg pogotka u Turskoj, njegov Kocaelispor remizirao

U susretu 6. kola turskog nogometnog prvenstva Kocaelispor je odigrao 1:1 protiv Rizespora, a gol za domaćine zabio je hrvatski napadač Bruno Petković.
Sve najvažnije se dogodilo u sudačkoj nadoknadi prvog dijela.
Gosti su poveli u prvoj minuti nadoknade golom Ibrahima Olawoyina, a izjednačio je Petković udarcem s bijele točke u 13. minuti nadoknade, postagavši svoj treći gol u turskom prvenstvu.
Jedanaesterac je skrivio Casper Michael Hojer igravši rukom. Nakon pregleda video zapisa sudac Umit Ozturk je pokazao na bijelu točku, a Petković je realizirao jedanaesterac za 1-1.
Hrvatski napadač je igrao cijeli susret za domaćine, baš kao i Hrvoje Smolčić.
Kocealispor i dalje drži začelje ljestvice s dva boda, dok je Rizespor na 12. poziciji s pet bodova. Na vrhu je Galatasaray s 15 bodova i susretom manje.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
