Olić za Gegenpressing: Kovač je preporodio Borussiju, ali Bayern je monstruozan

Uoči 24. gola Bundeslige donosimo novu epizodu Gegenpressinga. Ove subote na rasporedu i je i veliki derbi između Borussije Dortmund i Bayerna, a osim naših Josipa Juraja Pajvota i Ivana Ivkovića, o Der Klassikeru govori i Ivica Olić. Uživajte u novom izdanju!
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
