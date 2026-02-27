Olić za Gegenpressing: Kovač je preporodio Borussiju, ali Bayern je monstruozan

Podijeli :

Uoči 24. gola Bundeslige donosimo novu epizodu Gegenpressinga. Ove subote na rasporedu i je i veliki derbi između Borussije Dortmund i Bayerna, a osim naših Josipa Juraja Pajvota i Ivana Ivkovića, o Der Klassikeru govori i Ivica Olić. Uživajte u novom izdanju!