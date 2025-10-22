VIDEO / Odličan Dončić, ali nije mogao sam! Warriorsi na startu sezone srušili Lakerse

Podijeli :

U drugoj NBA utakmici nove sezone, Golden State je lako slavio nad Los Angeles Lakersima - 119:109.

Prije početka utakmice u “Crypto Areni” u Los Angelesu, Luka Dončić je dobio mikrofon, Slovenac se obratio navijačima Lakersa i obećao im uzbudljivu sezonu.

Luka je dao sve od sebe, postigavši ​​43 poena, imajući 12 skokova i devet asistencija.

Problem je bio što je podršku imao samo u Reevesu, koji je postigao 26 poena, imao pet skokova i devet asistencija. Njih dvojica zajedno su postigli 69 poena, ostatak momčadi zajedno 40!

S druge strane, Golden State je pokazao da su momčad. Međutim, s Dončićem u dobrom raspoloženju, Lakersi su se dobro držali do poluvremena, zaostajajući samo jedan poen za gostima na odmoru (55:54).

Bilo je jasno da se nešto mora promijeniti u igri domaće momčadi kako bi se pobijedila momčad kvalitete Golden Statea. Kad se to nije dogodilo, gosti su u trećoj četvrtini brzo stekli dvoznamenkastu prednost (68:58).

I tu prednost, čak i nešto veću u nekim trenucima, držali su gotovo do kraja utakmice. Istina, Lakersi su uspjeli smanjiti na jednoznamenkasti zaostatak na kraju (112:105), ali bili su miljama daleko od preokreta utakmice.

Na kraju su pobjedničku momčad predvodili Butler s 31 poenom, Curry s 23, Hills sa 17, Cummings je imao raznolik učinak od 17 poena, devet skokova i šest asistencija… Sasvim dovoljno za neočekivano laganu pobjedu na domaćem terenu Lakersa.

