VIDEO / Spektakularan početak NBA sezone: Aktualni prvaci nakon dva produžetka srušili Rocketse

Bila je to tek šesta utakmica u povijesti lige koja je u prvoj večeri sezone otišla u dvostruki produžetak, posljednji put 2005. godine.

VIDEO / Odličan Dončić, ali nije mogao sam! Warriorsi na startu sezone srušili Lakerse

Prvo ime susreta bio je Alperen Şengün, koji je briljirao s 39 poena i 11 skokova, dok je prošlogodišnji MVP Shai Gilgeous-Alexander predvodio Thunder s 35 poena, pet skokova i pet asistencija. Najveća zvijezda Houstona, Kevin Durant, dodao je 23 poena i devet skokova, ali je u završnici prvog produžetka napravio veliku pogrešku.

Naime, pri rezultatu 115:115, Durant je uhvatio loptu i zatražio time-out iako Houston više nije imao pravo na njega. Prema pravilima, takav potez donosi tehničku pogrešku i slobodno bacanje protivničkoj momčadi, no suci su mu progledali kroz prste i dopustili da se igra nastavi.

Publika je tako dobila priliku gledati i drugi produžetak, u kojem je Gilgeous-Alexander pogodio dva slobodna bacanja 2.3 sekunde prije kraja i donio Oklahomi pobjedu, čime je otvorena nova NBA sezona na spektakularan način.