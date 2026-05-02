VIDEO / Vušković se vratio nakon ozljede u preokretu koji je HSV-u osigurao ostanak, Juranovićev Union remizirao

Hamburg je osigurao ostanak u ligi gostujućom pobjedom kod Eintrachta od 2-1.

Svi su golovi postignuti u drugom dijelu, a Hamburg je pobijedio unatoč vodstvu domaćina od 48. minute kada je gol dao Uzun.

Potom su za Hamburg pogađali Gronbaek u 51. i Vieira u 59. minuta. Nakon ozljede na terene se vratio Luka Vušković koji je za Hamburg zaigrao od 78. minute.

Union Berlin i Koln su odigrali 2-2 što bi i jednima i drugima trebalo biti dovoljno za nešto mirniju završnicu sezone i odmak od opasne zone ispadanja. Koln je vodio 2-0 golovima Butlera u 33. i El Male u 61., ali su Berlinčani došli do boda nakon pogodaka Rothea u 73. i Burcua u 89. minuti.

Hrvatski nogometaš Josip Juranović za Union Berlin je igrao do 58. minute.

