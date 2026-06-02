VIDEO / Novo pravilo već izazvalo kaos: Sudac rukama zaustavljao ganskog reprezentativca

Gana, suparnik Hrvatske u skupini L Svjetskog prvenstva, remizirala je 1:1 protiv Walesa u Cardiffu te tako prekinula niz poraza u prijateljskim utakmicama.
Afrička reprezentacija bila je nadomak pobjede nakon što je Yirenkyi u 66. minuti doveo Ganu u vodstvo. Wales je do boda stigao duboko u sudačkoj nadoknadi, kada je Koumas u 93. minuti glavom pogodio za konačnih 1:1.
Osim rezultata, utakmica je privukla pažnju i zbog primjene novog pravila o zamjenama. U 75. minuti Jordan Ayew nije napustio teren unutar propisanih deset sekundi, zbog čega njegova zamjena Alidu Seidu nije smjela odmah ući u igru. Prema novim pravilima, zamjenski igrač mora čekati prvi sljedeći prekid nakon što protekne jedna minuta aktivne igre.
Situacija je izazvala pomutnju uz aut-liniju pa je četvrti sudac doslovno morao zadržavati Seidua kako ne bi prerano ušao na teren. Ujedno je morao objašnjavati i ganskom izborniku Carlosu Queirozu zašto se izmjena ne može odmah realizirati.
Podsjetimo, Gana će na Svjetskom prvenstvu igrati u skupini s Hrvatskom, Engleskom i Panamom, a dvoboj Hrvatske i Gane na rasporedu je u posljednjem kolu grupne faze.
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