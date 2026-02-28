VIDEO / Kovač i Kompany u srdačnom razgovoru nakon ružnog starta na Stanišiću

Podijeli :

U 24. kolu njemačke Bundeslige se na Signal Iduna Parku igra Der Klassiker između Borussije Dortmund i Bayerna iz Munchena. U velikom rivalstvu očekivao se fenomenalan nogomet, a u 18. minuti pričali smo najmanje o nogometu. Tada je Nico Schlotterbeck ružno startao na Josipa Stanišića što je izazvalo veliko negodovanje u Bayernovom taboru. Njemački stoper nije zaradio crveni karton nego žuti, a tu odluku su Niko Kovač i Vincent Kompany ispratili uz kratki srdačni odgovor i zagrljaj.

Ružan start na Stanišića možete pogledati OVDJE.

