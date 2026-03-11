VIDEO / Ovo više nije bajka, ovo je realnost: Sjajni Bodo pregazio nemoćni Sporting!

Podijeli :

Čudesna priča norveškog Bodo Glimta se nastavila i u prvom susretu osmine finala. Na svom terenu je Bodo pobijedio lisabonski Sporting s čak 3:0 čime je potvrđeno da prethodna pobjeda u dvije utakmice protiv milanskog Intera, prošlosezonskog finalista, nije bila slučajnost. U 32. minuti Sondre Fet je bio miran i precizan te je s bijele točke pogodio za 1-0,

U prvoj minuti sudačke nadoknade Bodo je stigao do 2:0 prednosti preko Olea Didrika Blomberga.

U nastavku susreta za uvjerljivu pobjedu norveške momčadi u 71. zabio je Kasper Hogh.

Uzvrat se igra idućeg utorka u Lisabonu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.