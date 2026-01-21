VIDEO / Bilbao preokrenuo protiv Pašalićeve Atalante i ostao u igri za prolazak u Ligi prvaka

Podijeli :

U sedmom kolu Lige prvaka Atalanta je u Bergamu ugostila Athletic Bilbao. Talijanska momčad neočekivano je dobra u europskom natjecanju pa su večer dočekali na devetoj poziciji što je značilo da im pobjeda donosi skok u TOP 8. Međutim, nakon ranog vodstva Atalanta je pala i Bilbao je s 3:2 došao do važne pobjede.

Atalanta je odlično otvorila susret protiv Bilbaa, a svoju dominaciju naplatili su u 16. minuti. Nicola Zalewski ubacio je s lijeve strane, a najviši u skoku bio je Gianluca Scamacca koji je glavom pogodio za vodstvo momčadi iz Bergama.

Do kraja prvog dijela Scamacca je pogodio za 2:0, ali Talijanu je pogodak poništen zbog zaleđa pa se na predah otišlo s 1:0 za Atalantu.

Prednost domaće momčadi ipak nije potrajala do kraja susreta. U 58. minuti je na dugu loptu loše reagirala obrana Atalante, a to je iskoristio Gorka Guruzeta koji je zabio za Athletic i poravnao na 1:1.

Nisu to bili jedini problemi za Atalantu. U 70. minuti je Nico Serrano pogodio za 2:1 da bi četiri minute kasnije Robert Navarro zabio za 3:1. Smanjila je Atalanta golom Nikole Krstovića, ali to je bilo sve što su mogli i Bilbao je slavio s 3:2.

Baskijci su tako ostali u igri za prolazak jer su došli do osam bodova u Ligi prvaka te trenutačno drže 23. mjesto. Atalanta je 13. s 13 bodova.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.