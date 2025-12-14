VIDEO / Bayern iz dvojbenog penala izbjegao blamažu protiv najgore momčadi Bundeslige

Podijeli :

Bayern je u susretu 14. kola Bundeslige neočekivano odigrao 2:2 protiv posljednjeplasiranog Mainza.

Bavarski klub poveo je u 29. minuti golom mladog Lennarta Karla, no Kacper Potulski je u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela izjednačio na 1:1.

VIDEO / Freiburg golčinom šokirao Kovača, Matanoviću poništen gol za pobjedu

Pravi šok za Bayern uslijedio je u 67. minuti, kada je Jae-sung Lee pogodio za preokret i vodstvo Mainza. Ipak, domaćin je izbjegao potpuni debakl u 87. minuti. Tada je Harry Kane realizirao dvojbeni kazneni udarac koji je sam izborio.

Bayernu je to bio drugi remi u prvenstvu uz 12 pobjeda te sada ima 38 bodova, čak 11 više od RB Leipziga i Borussije Dortmund. Mainz je ostao na dnu ljestvice sa svega sedam bodova.

