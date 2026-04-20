VIDEO / Al Ahli se nakon preokreta plasirao u finale azijske Lige prvaka

Nogometaši Al Ahlija iz Saudijske Arabije prvi su finalisti Azijske Lige prvaka nakon što su u polufinalu, poslije preokreta, izbacili japanski Vissel Kobe.
Al Ahli je praktički imao ulogu domaćina jer se završni turnir, uključujući polufinale i finale, održava u njihovom gradu Džedi. Japanska momčad povela je pogotkom Yoshinorija Muta u 31. minuti, no Al Ahli je u drugom dijelu uspio preokrenuti rezultat.
U 62. minuti, nakon kornera koji je izveo bivši igrač Manchester Cityja Riyad Mahrez, u nastavku akcije fantastičan pogodak s otprilike 30 metara postigao je Brazilac Galeno, donedavni as Porta.
Potpuni preokret samo osam minuta kasnije donio je engleski reprezentativac Ivan Toney.
Al Ahli će u finalu igrati protiv pobjednika drugog polufinalnog susreta između japanskog kluba Machida Zelvia i Shabab Al Ahlija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Taj je dvoboj na rasporedu sutra.
Finale je zakazano za subotu, 25. travnja, također u Džedi.
