VIDEO / Al Ahli se nakon preokreta plasirao u finale azijske Lige prvaka

Nogomet - video 20. tra 202621:27 0 komentara

Nogometaši Al Ahlija iz Saudijske Arabije prvi su finalisti Azijske Lige prvaka nakon što su u polufinalu, poslije preokreta, izbacili japanski Vissel Kobe.

Al Ahli je praktički imao ulogu domaćina jer se završni turnir, uključujući polufinale i finale, održava u njihovom gradu Džedi. Japanska momčad povela je pogotkom Yoshinorija Muta u 31. minuti, no Al Ahli je u drugom dijelu uspio preokrenuti rezultat.

U 62. minuti, nakon kornera koji je izveo bivši igrač Manchester Cityja Riyad Mahrez, u nastavku akcije fantastičan pogodak s otprilike 30 metara postigao je Brazilac Galeno, donedavni as Porta.

Potpuni preokret samo osam minuta kasnije donio je engleski reprezentativac Ivan Toney.

Al Ahli će u finalu igrati protiv pobjednika drugog polufinalnog susreta između japanskog kluba Machida Zelvia i Shabab Al Ahlija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Taj je dvoboj na rasporedu sutra.

Finale je zakazano za subotu, 25. travnja, također u Džedi.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

