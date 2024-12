Mađarska svladala Hrvatsku na Mladosti, igralo se po novim pravilima

Podijeli :

HVS

Hrvatski vaterpolisti poraženi su u subotu u službenom prijateljskom dvoboju odigranom na zagrebačkom bazenu Mladost od reprezentacije Mađarske s 10-14 (4-3, 2-4, 1-4, 3-3).

Bila je to prva pripremna utakmica izabranika Ivice Tucka uoči nastupa na Svjetskom kupu u Bukureštu (7. – 12. siječnja) i posljednja u godini koja će ostati upamćena po tri velika finala, osvojenom naslovu svjetskog prvaka, srebru na domaćem Europskom prvenstvu te trećoj srebrnoj olimpijskoj medalji, osvojenoj na Igrama u Parizu.

Igralo se po novim pravilima, po kojima će se igrati i na turniru u Rumunjskoj.

Hrvatska je nešto boljom igrom u prvoj četvrtini došla do dva gola prednosti (4-2), ali Mađari su vrlo brzo došli do izjednačenja (4-4) početkom drugog dijela utakmice. Sve do rezultata 7-7, početkom treće četvrtine, nijedna se reprezentacija nije uspjela odvojiti, da bi gostujuća reprezentacija do kraja tog dijela dvoboja nanizala četiri pogotka i stekla odlučujuću prednost (7-11).

Hrvatski vaterpolisti su se uspjeli u dva navrata približiti na dva gola zaostatka (9-11, 10-12), ali su Mađari s dva pogotka došli do konačna četiri gola prednosti (10-14).

U djelomično pomlađenom sastavu Ivice Tucka najbolji strijelac bio je Marko Žuvela s tri pogotka. Po dva gola postigli su Konstantin Harkov i mladi centar Viktor Tončinić, a po jednom su mrežu pogodili Rino Burić. Branimir Herceg i Franko Lazić. Toni Popadić je imao šest obrana (6/20).

Kristian Manhercz je s četiri gola bio najbolji strijelac utakmice. Po tri gola su za Mađare postigli Zsombor Ekler i Vendel Vigvari, dvaput je strijelac bio Gergely Burian, a po jednom Daniel Angyal i Adam Nagy. Vratar Kristof Csoma je obranio četiri šuta (4/14).