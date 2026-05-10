‘Nisam mogao spavati pet dana pred debi za Hajduk, a danas može igrati tko god hoće’

Podijeli :

Ekskluzivno za SK govorio je Mladen Karoglan, jedan od najboljih stranaca u povijesti portugalske lige, te Hrvat s najviše pogodaka u Primeiri. Pričao je o poslu skauta koji obavlja za Bragu, snazi portugalske lige, dotaknuo se Dominika Prpića, a dao je komentar i na Hajduk, njegov prvi profesionalni klub za kojeg je debitirao 1982.

Na Sport Klubu prenosimo portugalsku ligu. Pratite li danas tu ligu i vašu Bragu?

“S Bragom imam odlične odnose, s predsjednikom i svima. Njihov sam skaut i to je moj klub. Pratim sve i to je jedini klub za koji ja navijam.”

Koliko je teško danas dovesti igrača iz SHNL-a u Portugal?

“Jako je teško jer su izbirljivi. Tamo ili jesi ili nisi. Ili praviš razliku ili ne praviš. Ja sam tamo letvicu podigao visoko i tko god dođe treba biti stvarno dobar igrač. Portugalska liga je šesta u Europi…”

Lakić za SK: SHNL je teška liga, a Beljo je učinio da zabiti 30 golova izgleda lagano. Dalić? Donijet će ispravnu odluku Je li Niko Sigur odigrao posljednju utakmicu za Hajduk?

Javno ste izrazili zabrinutost kada je Dominik Prpić prelazio iz Hajduka u Porto. Tvrdili ste tada da je to preveliki skok i da neće imati veliku minutažu. Na kraju ste i bili u pravu.

“Ja uvijek govorim ono što mislim. Porto je vrhunski klub i nisam govorio protiv tog dečka. Ja bih volio da on igra i napreduje, ali rekao sam ono što mislim. Napadali su me da sam protiv Hrvata… Gledao sam ga u Hajduku, kiksao je par puta. Hajduk je tada bio ispred svih četiri, pet bodova, a na kraju je ostao bez prvenstva. Kad u Hajduku ne možeš držati taj nivo, kako ćeš onda u Portu. On i njegovi menadžeri trebaju odlučiti što dalje, ali ja bih volio da igra u Portu.”

Kako danas vidite situaciju u Hajduku? Još jedna sezona bez titule…

“I ja se nadam njoj. Čekamo svi to već 20 godina. Hajduk je veliki klub. Igrao sam za njega, debitirao kao dječak. Tada nisam mogao spavati pet dana uoči utakmice od sreće igranja za Hajduk, a danas tamo može igrati tko god hoće. Dovode svašta… A što se tamo događa, ne bih o tome komentirao. Imaju oni svoje direktore, predsjednike, trenere… Ponavljam, Hajduk je veliki klub i trebao bi osvajati prvenstva.”

Odnos Garcije i Livaje…

“Livaja je nosio Hajduk par godina, on je legenda. Svjetski igrač koji pravi razliku, ali ne znam gdje je došlo do problema. Nedavno sam vidio na jednoj utakmici trener objašnjava Livaji što će igrati i uvodi ga 15 minuta prije kraja. Meni to nije bilo normalno. Nema tu respekta, ili možeš ili ne možeš. Livaja može, on treba Hajduku i mora igrati. On je ‘Space Shuttle’ za sve Hajdukove napadače. To je igrač broj 1. Možda ga je malo poremetila ona ozljeda, ali Livaja je Livaja.”