Marca o Baturini: ‘Modrićev nasljednik’ počinje opravdavati očekivanja

Domenico Cippitelli Image nella via Guliver

Ova godina Martinu Baturini donijela je preokret u formi i sjajne igre.

Serie A je dodijelila nagradu ‘Rising Star Of The Month’ nogometašu Coma Martinu Baturini za siječanj, priznanje je to namijenjeno najboljim U-23 igračima.

Španjolska Marca je to opisala kao trenutak u kojem Baturina “počinje opravdavati velika očekivanja.”

Donose tekst pod naslovom: “Cesc Fàbregas „ističe kvalitete” Martina Baturine, „nasljednika” Luka Modrića: “Ne dovodimo igrače samo da bismo ih dovodili.”

U Comu su ga predstavili kao investiciju u budućnost, a trener Cesc Fabregas jako ga cijeni, navodi španjolski list.

Marca je napisala:

“Baturina, manje agilan i dinamičan od Modrića, također posjeduje izvanredan udarac, posebno iz prekida. Mučio se s prilagodbom Serie A – igrao je samo 251 minutu do siječnja – ali je 2026. započeo sa stilom. Četiri od njegovih pet golova za Como i tri od četiri asistencije do sada su postignuti ove godine.”