VIDEO / United Cup na SK: Ribakina upisala prvu pobjedu pod Ivaniševićem

Elena Ribakina pod novim trenerom Goranom Ivaniševićem pobjedom je započela debi na United Cupu.

“Radili smo nekoliko tjedana u Dubaiju. Malo na servisu. Pokušavali smo je pogurati da više dođe do mreže. Ona ima veliku igru ​​i može završiti poen mnogo ranije nego što je inače radila. To je proces. Ona Treba joj utuviti u glavu da može igrati agresivnije, dolaziti do mreže i završavati neke poene volejima”, rekao je Ivanišević tijekom meča.

Ribakina je predstavljajući Kazahstan slavila protiv Španjolke Jessice Bouzas Maneiro 6:2, 6:3 i izjednačila omjer Kazahstana i Španjolske na 1:1 pa će se sve odlučivati u mješovitim parovima.

Ribakina će zajedno sa Alexanderom Ševčenkom pokušati pobijediti Yvonne Cavalle Reimers i Sergija Martos Gornesa.

