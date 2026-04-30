VIDEO / Mladi Belgijanac priredio novu senzaciju i ušao u polufinale Madrida!

Belgijski 21-godišnji tenisač Alexander Blockx (ATP - 69.) iznenađujuće je u četvrtak pobijedio najboljeg norveškog igrača Caspera Ruuda (ATP - 15.) sa 6-4, 6-4 i plasirao se u polufinale ATP Masters 1000 turnira na zemljanoj podlozi u Madridu, na kojem je Norvežanin branio prošlogodišnji naslov.

Za Blockxa je ovo bio tek peti nastup u glavnom ždrijebu nekog od Masters 1000 turnira, a dosadašnji najbolji rezultat je ostvario prije tri tjedna u Monte Carlu, gdje je iz kvalifikacija došao do osmine finala.

U Madridu je na putu do polufinala pobijedio četvoricu bolje rangiranih igrača: Amerikanca Brandona Nakahimu (ATP – 32.) svladao je u drugom kolu, u trećem kolu je protiv Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea (ATP – 5.) ostvario svoju prvu pobjedu protiv Top 10 igrača, a u osmini finala je izbacio Argentinca Francisca Cerundola (ATP – 20.). Posljednja tri suparnika je pobijedio bez izgubljenog seta.

Njegov sljedeći suparnik će biti pobjednik dvoboja između drugog i desetog nositelja, Nijemca Alexandera Zvereva (ATP – 3.) i Talijana Flavija Cobollija (ATP – 13.).

Blockx je finalist prošlogodišnjeg Next Gen ATP Finala, turnira za najbolje rangirane igrače do 20 godina, a ovo polufinale mu je uvjerljivo najbolji rezultat u dosadašnjoj karijeri na ATP Touru.

