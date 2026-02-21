VIDEO / Grande Flavio! Talijanski tenisač spektakularno osvojio poen “tweenerom” pa lobom

ATP 21. velj 202612:35 0 komentara

Ponekad se možda i previše razbacujemo epitetima "poen godine" i slično, ali ovo što je odigrao Flavio Cobolli svakako ulazi u najužu konkurenciju. U četvrtfinalu Delray Beacha Cobolli je pobijedio Colemana Wonga 7:5, 6:7, 6:2 odigravši pritom spektakularan poen u drugom gemu drugog seta. Talijan je prvo odigrao "tweener", a onda i lobovao suparnika iz nemoguće situacije prije nego što je laganim zakucavanjem osvojio poen.

