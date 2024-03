Svjetski mediji pišu o rastanku Ivaniševića i Đokovića: ‘Nitko kao splitski trener’

Podijeli :

O razlazu Gorana Ivaniševića s Novakom Đokovićem pišu i svjetski mediji.

Bivši osvajač Wimbledona hrvatski tenisač Goran Ivanišević više nije trener prvog tenisača svijeta Novaka Đpokovića, objavio je srpski tenisač na svom Instagram profilu.

Razlaz Ivaniševića i Đokovića nakon nepunih pet godina je prilično popraćen u svijetu, pa tako Marca piše:

“Vjerojatno se nitko ne može mjeriti sa splitskim trenerom i njegovim uspjehom s Đokovićem. Marijan Vajda i Goran je bio pobjednički duo par excellance, unatoč činjenici da su u Novakovom kutu ranije bili veličine poput Andrea Agassija i Boris Beckera“, piše Marca, pa dodaje:

“Đoković je s Ivaniševićem u svom kutu ispisao povijest, ali sada je osjetio da je vrijeme za promjenu. Nakon 12 Grand Slamova i zahtjevne utrke za poziciju najboljeg u povijesti“.

I talijanska Gazzetta dello Sport donosi priču o Novaku i Goranu, no Talijane ponajviše zanima tko će zasjesti na Ivaniševićevo mjesto.

“Senzacija: Novak Đoković i Goran Ivanišević su se razišli. Kraj je to suradnje svjetskog broja 1 i Hrvata. No što sada? Nole će se na teren vratiti 8. travnja u Monte Carlu, no pitanje je tko će sjediti u njegovom kutu“.