Sinner za nešto više od tri sata zaradio više nego 99,9 posto igrača u 2025.

Jannik Sinner je za tri meča u Rijadu ovog tjedna zaradio više novca nego 99,9 posto tenisača od početka godine.

Zapravo, više novca od nagrade koju je Talijan uzeo za tri i pol sata akcije u glavnom gradu Saudijske Arabije zaradio je jedino njegov najveći rival i aktualni svjetski broj 1 – Carlos Alcaraz (13.762.779 eura).

Sinneru je za naslov na „Six Kings Slam“ turniru šestorice najboljih igrača svijeta pripala nagrada od šest milijuna dolara, odnosno 5.145.000 eura.

Primjerice, Novak Đoković je na svim turnirima od 1. siječnja do danas zaradio 4.292.479 eura te se nalazi na trećem mjestu liste u 2025. godini. Četvrti na listi, Alexander Zverev, odigrao je 69 mečeva u 2025. godini, proputovao cijeli svijet i za deset mjeseci zaradio 4.003.300 eura.

Peti na listi je Taylor Fritz s 3.952.988 eura zarađenih u 70 mečeva ove godine. Sinner je zaradio milijun i 192 tisuće eura više za samo 212 minuta tenisa.

Svaku minutu provedenu na terenu u Rijadu naplatio je 24.271 euro, odnosno 404 eura po sekundi egzibicijskog tenisa.