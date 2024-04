Rune namučio Sinnera u derbiju, Talijan ipak do polufinala Monte Carla

Podijeli :

AP Photo/Lynne Sladky via Guliver Image

Velika borba u tri seta pripala je favoriziranom Talijanu, koji je ipak ostvario plasman među četiri najbolja na turniru u Monte Carlu.

Jannik Sinner igra tenis svog života, u 2024. doživio je samo jedan poraz i to u finalu Indian Wellsa od Carlosa Alcaraza. Prije toga osvojio je Australian Open i Rotterdam, a potom i turnir u Miamiju.

Talijan je i jedan od favorita u Monte Carlu, turniru čije se utakmice mogu pratiti uživo isključivo na kanalima Sport kluba. Sinner je već u polufinalu, ali se protiv Danca Holgera Runea prilično namučio – 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.

U prva četiri gema prvog seta nije bilo breaka, no onda je Sinner dosta lako oduzeo servis Runeu, dobio dvije break lopte i iskoristio prvu. Pokazalo se, tek toliko da prvi set rutinski dobije u svoju korist.

Veliku priliku Rune je propustio u petom gemu drugog seta, kada je poveo 40:0. Tri vezane break lopte nisu mu bile dovoljne, Sinner je izdržao pritisak i obranio svoj servis.

U 11. igri stariji su imali tri break lopte, ali ih je sada spasio Rune. Od njih, posljednja dva su na drugom servisu. Sve je to Danac izdržao, izdržao je i prethodnu svađu s publikom, nepotrebna opomena suca i na kraju dobio ovu utakmicu.

U tie-breaku Rune je nasilno ukraden. Pri vodstvu od 3:2, na servis Sinnera, osvojio je Norvežanin poen, no sudac je ustao sa stolice da provjeri trag i ustanovio da je loptica pogodila liniju. No, snimka je pokazala da je lopta bila u autu, a to je dalo krila Talijanu koji je došao do dvije meč lopte.

Rune je prvu spasio sam, a drugu na suparnikov servis za izjednačenje i produljenje drame. I ne samo to, Danac je potom uspio doći do set lopte, a prvu je iskoristio za izjednačenje.

No, u osmoj igri trećeg seta Sinner je ponovno napravio break, kao i u prvom periodu igre, što je bilo dovoljno za konačni trijumf protiv borbenog Runea i plasman u polufinale.