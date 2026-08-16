Pratite na SK: Hrvatska ostala bez ‘single’ predstavnika u Cincinnatiju, Vekić ispala od Kineskinje

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HongboxChen via Guliver Image

Donna Vekić nije se uspjela plasirati u treće kolo WTA 1000 turnira u Cincinnatiju. 31. nositeljica igrala je protiv Kineskinje Xinyu Wang te je, unatoč osvajanju prvog seta, izgubila s 2-1 u setovima.

Prvi set pripao je hrvatskoj tenisačici sa 6:3 da bi u drugom setu Vekić povela s 1:0 i to uz break. Međutim, nakon toga je izgubila šest gemova u nizu te je Wang sa 6:1 poravnala stanje u setovima.

U trećem setu vodila se žestoka bitka do 4:4 kada Osječanka gubi svoj servis te je nakon toga Kineskinja sigurno odservirala za meč i pobjedu od 3:6, 6:1, 6:4.

Tako je Hrvatska nakon dva kola ostala bez predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji. U prvom kolu ispali su Dino Prižmić, Petra Marčinko, Antonia Ružić i Marin Čilić dok je Donna Vekić svoj put završila u drugom kolu.

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