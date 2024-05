Nadal: Nije vrijeme da još završim, još me puno toga čeka

Podijeli :

Čeh Jiri Lehečka (ATP-31.) pobijedio je u utorak u osmini finala teniskog Mastersa u Madridu sa 7:5, 6:4 španjolskog tenisača Rafaela Nadala, koji se pokušava vratiti u formu nakon dugog izbivanja s teniskih terena zbog ozljede.

Nadal je tako završio nastup na turniru gdje je pet puta osvajao naslov.

“To je bila šala, iduće godine ću se vratiti”, rekao je u uvodu svog govora dobro raspoloženi Rafa uz smijeh, a onda ipak nastavio u ozbiljnijem tonu:

“Teško je kad dođe taj dan, ali život i tijelo dugo mi šalju signale da je pravo vrijeme za to. Mogu samo zahvaliti svima koji su mi pomogli u karijeri. Još nije gotova, ovdje jest. Darivali ste me 21 godinu. Madrid mi je uvijek bio važniji od Grand Slama. Emocije Madrida ostat će uz mene zauvijek. Bio sam sretan što sam hobi mogao pretvoriti u posao i činiti to dobro. Presretan sam i ne mogu tražiti ništa više. Nadam se da ću biti dobar primjer budućim generacijama. To je važnije od osvajanja naslova. Nadam se da sam donio pozitivne emocije, samo mogu reći hvala vam, ništa drugo. Kakav je ovo osjećaj..”

Duže se vrijeme muči s ozljedama, ali još će igrati.

“Mogao sam se oprostiti od ovog turnira, pred onima koji su me najviše dirnuli i igrajući kako sam htio. Na kraju hvala ljudima koji su omogućili ovaj turnir. Siguran sam da će svi španjolski igrači i druge generacije nastaviti uživati u ovoj atmosferi. Moja će vam obitelj zahvaliti na dan kad se umirovim. Jer nastavljam. Nisam htio liti puno suza jer još nisam završio putovanje s reketom u ruci. Bila je to jako emotivna noć, ali nije vrijeme da još završim. Još me puno toga čeka i nisam htio pustiti sav adrenalin. U Madridu sam napravio puni krug, nisam mogao zamisliti da ću biti ovdje sa skoro 38 godina.”

Slijedi Rim pa zemljani Grand Slam u Roland Garrosu.

“Napravio sam važne korake prema naprijed u svakom smislu i sad trebam raditi na tome. Došao sam ovdje uz puno sumnji u svakom smislu i odlazim s manje sumnji. Većinu prvog seta igrao sam najbolje nakon što sam se vratio. Bio je to dan u kojem sam se najbolje osjećao na terenu. Želim igrati u Rimu i napraviti dobre stvari tamo. Naporno ću se truditi da se to dogodi. To je jedan od najvažnijih turnira u karijeri koji sam osvojio deset puta”, zaključio je Nadal.

