Munar je tvrd orah, ali Čilić zna kako sa Španjolcima

Marina Čilića u trećem kolu čeka težak zadatak. Igrat će protiv Španjolca Jaumea Munara koji je porazio i jednog od najboljih igrača na travi ove godine Aleksandra Bublika.

Oni koji su u posljednje vrijeme zapostavili praćenje tenisa Munara se sjećaju kao igrača koji je specijaliziran samo za zemlju.

No, u 2025. godini Španjolac je promijenio je stil te mu sada pašu više igre na brzim podlogama, a to je najbolje pokazao u Dallasu gdje je došao do polufinala 500-tice. Također je u Queen’s Clubu namučio trenutno najboljeg igrača na travi Carlosa Alcaraza. Drugi igrač svijeta morao je rudariti skoro tri i pol sata za pobjedu.

Čilića tako čeka težak zadatak, no za Međugorca postoji svojevrsna statistička prednost. Osim što je već u dva navrata porazio Munara – u Adelaideu i Cincinnatiju 2022. godine, Čilić ima dobar skor sa španjolskim tenisačima.

U službenim mečevima je 117 puta igrao sa Španjolcima te je u 74 navrata ostvario pobjedu. Tako nekadašnji finalist Wimbledona ima više od 60% (63,25%) uspješnosti protiv Španjolaca. Nije onoliko uspješan kao što je protiv ljevaka, ali i ovo je iznimno dobra statistika za Čilića.

Kad pogledamo samo Grand Slamove, vidjet ćemo da Čilić na njima protiv Španjolaca ima 17-7, a ako se okrenemo samo mečevima na travi, tada je skor 6-3 za Čilića te su mu poraze nanijeli Feliciano Lopez, Fernando Verdasco i Tommy Robredo, sve velika imena u tenisu.

Još jedna pozitivna stvar za nekadašnjeg trećeg tenisača svijeta je to što je slavio u posljednjih 12 ATP mečeva protiv Španjolaca koji se ne zovu Carlos Alcaraz. Posljednji poraz doživio je u Tokiju na Olimpijskim igrama od Pabla Carreña Buste. Kad bismo računali i Challenger razinu, onda poraz ne bi trebali tražiti predugo jer je Čilić na Challengeru u Murciji u ožujku izgubio od Daniela Meride Aguillara.

Čilićev meč s Munarom na rasporedu je smješten kao drugi na terenu broj 18.

Možete ga gledati na Sport Klubu 1.

