Mladi Čeh razbio Prižmićevog i Đokovićevog ‘krvnika’ za polufinale sa Zverevom

Podijeli :

AP Photo/Emma Da Silva via Guliver

Jakub Menšik, 20-godišnji češki tenisač, plasirao se u polufinale Roland Garrosa, na zemljanom Grand Slam turniru u Parizu pobijedio je u četvrtfinalnom dvoboju Brazilca Joaa Fonsecu sa 6-4, 6-3, 7-6(3).

Menšiku je već plasman u četvrtfinale bilo najbolje ostvarenje u karijeri na Grand Slam turnirima, a sada je otišao i korak dalje. U polufinalu ga čeka dvoboj protiv drugog nositelja Nijemca Alexandera Zvereva.

Zverev u tri seta do polufinala Roland Garrosa, dvije pobjede ga dijele od prvog Grand Slam naslova

Menšik je potpuno dominirao u uvodna dva seta protiv Fonsece. U prvom je napravio jedan, a u drugom dva breaka. Bio je daleko jači i žešći pri udarcima, dok je 19-godišnji Fonseca izgledao pomalo umorno nakon svih teških i dugih mečeva u Parizu, protiv Prižmića, Đokovića i Ruuda, koje je pobjednički odradio u ranijem dijelu turnira.

U trećem setu se Fonseca napokon razbudio te se rasplamsala izjednačena i žestoka borba u kojoj je Brazilac imao dva puta break prednosti, ali se Menšik dva puta vraćao. Spasio je Menšik i servis suparnika za set kod 4-5.

U završnici meča ponovno se vratila Menšikova dominacija. Kod vodstva 6-5 je propustio čak šest meč-lopti na servisu Brazilca, ali je posao zgotovio u tie-breaku u kojem je suparniku prepustio samo tri poena.

Menšika sada čeka meč protiv 29-godišnjeg Nijemca Alexandera Zvereva koji je ranije ovog utorka pobijedio deset godina mlađeg Španjolca Rafaela Jodara sa 7-6(3), 6-1, 6-3.

Zverev nastavlja put prema cilju, a to je premijerni naslov pobjednika na nekom od četiri Grand Slam turnira. Nedolaskom Carlosa Alcaraza na turnir, a potom zbog ispadanja Jannika Sinnera i Novaka Đokovića, upravo je Zverev postao prvi favorit u Parizu. Zverev je u karijeri tri puta igrao finale na Grand Slam turnirima, ali i dalje čeka premijernu titulu. Gubio je završne mečeve na US Openu 2020., Roland Garrosu 2024. i na Australian Openu prošle godine.

U srijedu su na rasporedu preostala dva četvrtfinalna dvoboja. Kanađanin Felix Auger-Aliassime će igrati protiv Talijana Flavija Cobollija, dok će se u talijanskom derbiju sučeliti dvojica Mattea, Arnaldi protiv Berrettinija.