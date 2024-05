Medvedev: ‘Đoković je glavni favorit, ali i ja sam tu’

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver Image

Danil Medvedev polako se sprema za obranu naslova na Mastersu u Rimu i cilja na svoje najveće konkurente.

“Mislim da je Novak Đoković glavni favorit za naslov, on je i prvi nositelj, ali i ja sam tu“, ističe Rus koji se oporavio od ozljede zbog koje je predao prošli tjedan.

“Forma mi je u usponu, odigrao sam nekoliko mečeva u Monte Carlu, a u Madridu sam stigao do četvrtfinala. Osjećam se dobro, radilo se o manjoj ozljedi. Nadam se da će sve biti u redu.”

Zbog neigranja Jannika Sinnera i Carlosa Alcaraza, Medvedev je drugi nositelj pa ne može igrati protiv Đokovića prije finala.

“Novak je odličan na svim podlogama, ali je najranjiviji na zemljanoj podlozi. Najbolje mu leže trava i tvrda podloga, na njima je nezaustavljiv”, ističe četvrti tenisač svijeta.

“Vjerojatno bi osvojio puno više naslova na zemljanoj podlozi da nije bilo Rafaela Nadala. No isto se može reći i za Rafu, da bi na betonu ili travi dobio puno više da nije bilo Novaka. No, unatoč tome što je bio najranjiviji na zemljanoj podlozi, Đoković je uspio tri puta osvojiti Roland Garros, dva puta Monte Carlo, tri ili četiri puta Rim, nisam siguran (Novak šest puta slavio na Foro Italico)… Sve to je nevjerojatno, Đoković je jedan od najboljih sportaša svijeta.”

Iako je prvak, svjestan je da nije najbolji u Rimu.

“Ne osjećam pritisak obrane naslova, ali nikada nisam obranio titulu“, podsjeća na tu nevjerojatnu činjenicu. Medvedev ima 20 trofeja na 20 različitih turnira.

“Trenutno sam drugi u ATP utrci i to me čini zadovoljnim. Ako nastavim igrati dobro, na kraju sezone ću se boriti za jedno od prva tri mjesta. Potpuno sam opušten, ali svjestan sam da će kad-tad krenuti pritisak obrane trofeja.”

Kaže da mu je prošlogodišnji trijumf promijenio pogled na zemljanu podlogu.

“Prije sam mislio da to ne znam igrati. Uvijek sam bio nesiguran jesam li pogodio pravi udarac. Sada igram puno bolje, to se vidjelo i u Madridu. Vjerujem da mogu postići dobre rezultate na ovoj podlozi.”

Mečeve iz Rima pratimo na Sport Klubu!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.