Legendarni Stan Wawrinka objavio odluku o odlasku u mirovinu: ‘Svaka knjiga ima svoj kraj’

Švicarac će zaključiti svoju bogatu karijeru.
Stanislas “Stan” Wawrinka, druga najveća zvijezda švicarskog tenisa iza neprikosnovenog Rogera Federera, objavio je odluku o kraju karijere…
No to se neće dogoditi ove, nego sljedeće, 2026. godine.
„Svaka knjiga ima kraj. Vrijeme je da ispišem posljednje poglavlje svoje teniske karijere – 2026. bit će moja posljednja godina na ATP Touru“, napisao je 40-godišnji Wawrinka na društvenim mrežama.
Svojedobno treći igrač svijeta, Wawrinka je osvojio tri Grand Slam titule, i to na tri različita turnira, a u njegovoj kolekciji jedino nedostaje trofej s Wimbledona.
Naslove je osvajao na Australian Openu 2014., Roland Garrosu 2015. te US Openu 2016. godine.
„Želim testirati svoje granice i završiti ovo putovanje na najbolji način. I dalje imam snove vezane uz ovaj sport. Vidimo se još jednom na putovanju kroz svijet“, zaključio je Stan, najavivši svoju posljednju sezonu u profesionalnoj karijeri.
Ukupno je osvojio 16 ATP trofeja, ali posljednji još 2017. godine u Ženevi.
