Duje Ajduković došao do prvog četvrtfinala u novoj sezoni

Hrvatski teniski reprezentativac Duje Ajduković (ATP – 346.) došao je do četvrtfinala na ATP Challengeru 75 u indijskom Puneu pobijedivši u osmini finala petog nositelja turnira Portugalca Frederica Ferreiru Silvu (ATP – 240.) sa 6-2, 6-2.

Ovo je prvo Ajdukovićevo četvrtfinale na Challenger Touru u novoj sezoni, a za polufinale će igrati protiv pobjednika dvoboja između 31-godišnjeg Bjelorusa Ilje Ivaške i 18-godišnjeg domaćeg predstavnika Manasa Dhamnea.

Splićanin je prije dvije godine na istom turniru došao do polufinala.