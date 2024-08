Donna Vekić za SK: Nakon medalje u Parizu, u Hrvatskoj sam stigla provesti manje od 24 sata

Podijeli :

xxTomxDubravecx via Guliver

Donna je u razgovoru za Sport Klub pričala o Olimpijskim igrama, nemilosrdnom teniskom rasporedu, a osvrnula se i na Novaka Đokovića, koji je u Parizu, baš poput nje same, došao do najvećeg uspjeha u karijeri.

Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić plasirala se u 2. kolo posljednjeg Grand Slam turnira sezone US Opena, nakon što je u prvom kolu pobijedila Australku Kimberly Birrell sa 6-4, 6-4.

Osvajačica srebrne medalje na nedavnim Olimpijskim igrama u Parizu te polufinalistica Wimbledona je do pobjede protiv 26-godišnje Australke stigla za sat i 35 minuta igre.

U New Yorku se nalazi Saša Ozmo, novinar Sport Kluba koji prati posljednji Grand Slam turnir sezone, a imao je priliku kratko razgovarati s Donnom nakon prolaska u drugo kolo US Opena.

Vekić se prvo osvrnula na nedavne Olimpijske igre u Parizu na kojima je napravila senzaciju i došla do srebrne medalje:

“Jedan dan smo slavili u Parizu, a onda sam otišla u Hrvatsku gdje sam doslovno provela manje od 24 sata. Podrška iz cijele zemlje bila je nevjerojatna tijekom cijelog turnira i nakon osvojene medalje. Toliku snagu sam dobivala od kuće tijekom cijelog turnira jer sam igrala meč za mečom, bilo je stvarno teško, ali od kuće sam dobika dodatni vjetar u leđa, veliku energiju i to mi stvarno puno znači.”

Donna se dotaknula i Novaka Đokovića koji je napokon uspio osvojiti zlatnu medalju na olimpijskoj smotri:

“I ja sam, isto kao i Nole, sanjala cijeli svoj život o olimpijskoj medalji. I želim mu čestitati, stvarno mi je drago što je osvojio to zlato, znam koliko mu znači, znam koliko je radio da to ostvari. Stvarno, svaka mu čast!”

Za kraj je poručila kako joj je u ovom trenutku odmor najpotrebniji:

“Raspored je apsolutno brutalan i kad ga usporedite s drugim sportovima, kod nas je pauza između dvije sezone mjesec ili mjesec i pol dana i stvarno nemamo vremena za odmoriti kako treba prije nego ponovno počnemo trenirati. Ne znam hoće li se to promijeniti, ali jako je nezdravo za igrače. Jedino se u Australiji osjećam svježe i to je to. Nakon Wimbledona sam uzela devet dana odmora i svi misle da sam spremna. Psihički sam bila potpuno spremna za Igre, ali tijelo je bilo umorno. Imala sam dvije prehlade u proteklih mjesec dana. Iako ti glava ponekad govori da možeš izdržati i nastaviti, tijelo ti govori da moraš stati”, objasnila je Vekić.

U drugom kolu US Opena, Vekić očekuje bolja iz dvoboja Belgijanke Greet Minnen i Poljakinje Magdalene Frech.