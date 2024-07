Zovko: Volio bih da svi okupimo u Varaždinu, protiv Litve je jako važan meč

Podijeli :

Izbornik hrvatske muške teniske reprezentacije Velimir Zovko, nakon rezultatski lošeg starta u svoj mandat i poraza od Belgije u dvoboju kvalifikacija za finalni turnir Davis Cupa, uzrokovanog dobrim dijelom i brojnim ozljedama ponajboljih igrača, konačno ima razloga za zadovoljstvo nakon što su posljednjih mjeseci hrvatski tenisači počeli nizati odlične rezultate.

Mate Pavić je osvajanjem Roland Garrosa u muškim parovima popunio svoju Grand Slam kolekciju, Duje Ajduković je u ovom tjednu iz kvalifikacija došao do polufinala ATP turnira u Bastadu i odigrao potpuno ravnopravan dvoboj za finale s Rafaelom Nadalom, Mili Poljičak se nizom odličnih rezultata na ITF World Touru krenuo uspinjati po ATP ljestvici, Matej Dodig i Luka Mikrut su ušli među 400 najboljih igrača svijeta i svojim igrama zaslužili pozivnicu za glavni ždrijeb umaškog ATP Plava Laguna Croatia Opena.

“Hvala Bogu da su se počeli događati dobri tjedni nakon niza pehova i loših rezultata. Nikako da nam ‘perjanice’ budu zdrave i da zaigraju. Duje (Ajduković) je već duže vrijeme pokazivao da bi trebao proigrati, ali su mu rezultati nekako izmicali. Ovaj tjedan se dogodio taj odličan rezultat, odigrao je i odličan polufinalni meč s Nadalom, u kojem je bio blizu pobjede. Mili Poljičak u kontinuitetu radi dobre rezultate na ITF turnirima i raste iz tjedna u tjedan. Nadam se da će iskoristiti pozivnicu koju je dobio u Umagu kao dodatan poticaj i da će nastaviti kroz sezonu rasti te uhvatiti priključak s Matejom Dodigom i Lukom Mikrutom”, rekao je izbornik Velimir Zovko koji je do nedjelje boravio u Umagu, a sad je pred njim odlazak na Olimpijske igre u Parizu.

Nažalost, Hrvatska po prvi put, otkako samostalno nastupa na olimpijskim igrama, neće imati predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji tenisača.

“Hvala Bogu, imamo dobar par pa se idemo u to uzdati. Naši zlatni olimpijci Mate Pavić i Nikola Mektić idu po obranu naslova. Što se tiče singla, to je takav splet okolnosti. Očekivali smo da će ova godina, nakon odličnog nastupa na prošlogodišnjem US Openu, biti promotivna za Bornu Goju, da će skočiti na svjetskoj ljestvici, ali ga je u tome spriječila ozljeda leđa. Borna Ćorić je isto ove godine imao niz pehova, dvoboja s propuštenim meč-loptama, nikako da mu se otvori neki rezultat. Tu je i Dino Prižmić koji stalno kuburi s ozljedom. Pokušava igrati, ali nikad nije sto posto spreman. Zadesio nas je nezgodan period, ali nadam se da ćemo još jači izaći iz njega.”

Hrvatska reprezentacija će 13. i 14. rujna u Varaždinu igrati meč Prve svjetske skupine Davis Cupa protiv Litve, u kojem je ulog plasman u kvalifikacije za finalni turnir Davis Cupa sljedeće godine.

“Poslao sam poruku svim igračima, bez obzira tko će moći igrati, a tko ne, da bih volio da se svi okupimo u Varaždinu, jer je to jako važan meč i za hrvatski tenis i za kontinuitet rezultata u Davis Cupu. Vjerujem da će to zajedništvo iznjedriti dobru momčad. Nadam se da će svi biti zdravi i u mogućnosti doći te da ćemo ostati među najboljim reprezentacijama.”

Kakvi su vijesti po pitanju povratka Marina Čilića?

“Nakon operacije koljena je ponovno počeo trenirati, podiže intenzitet i nada se krajem kolovoza ili početkom rujna ponovno zaigrati na turnirima. Nadam se da će se to i dogoditi.”

Borna Gojo je u sličnoj situaciji, ni njega već jako dugo nema na Touru.

“Gojo sad već trenira intenzivnije, čak je razmišljao i o odlasku na američku ljetnu turneju. Kod njega je sad prisutan velik oprez. Jednostavno je predugo bio ozlijeđen. Sad se dobro osjeća, ali se, pretpostavljam, ne želi zalijetati, krenuti s turnirima dok ne bude sto posto siguran da je ozljeda stvar prošlosti.”

U Umagu ćemo vidjeti sve one koji su zdravi i koji su u formi, predstavnike nove hrvatske generacije. Što očekujete od njih, poglavito od debitanata?

“Očekujem, prije svega, da igraju dobar tenis. Pokazali su da su zavrijedili pozivnice. Zahvaljujem direktoru Tomislavu Poljaku što je u njima prepoznao potencijal i atrakciju za turnir. Na dečkima je da daju sve od sebe i da se ‘izmjere’ u ovom, višem razredu. Ako još uspiju to potkrijepiti i rezultatom, to bi bilo odlično za njih i njihov napredak na rang-listi”, zaključio je Zovko.