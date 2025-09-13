UŽIVO / Mektić i Pavić smanjili prednost Francuske, Čilić odmah izgubio servis

Hrvatska reprezentacija i dalje je u igri u susretu Davis Cupa protiv Francuske u Osijeku.
U prvom subotnjem dvoboju Nikola Mektić i Mate Pavić svladali su gostujuću kombinaciju Benjamin Bonzi/Pierre-Hugues Herbert (6:3, 7:5) i tako ukupan rezultat smanjili na 2:1.
Pavić i Mektić prvu su dionicu riješili nakon breaka u drugom gemu, dok je u drugoj odluka pala u 11. gemu. Spasili su obje break-lopte francuskog para.
Sada slijedi susret Marina Čilića i Corentina Mouteta, a pratite sve na Sport Klubu 2.
15:50
Čilić se polagano vraća
Dva brza gema Čilića. Smanjio je na 3:2.
15:29
Odmah break Francuza
Čilić je u prvom gemu izgubio svoj servis i Moutet ima prednost.
15:21
Počeo je Čilićev meč s Moutetom
Hrvatski tenisač prvi servira.
14:55
Sada ne teren izlazi Čilić
Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić sada će pokušati poravnati rezultat protiv Francuske na 2:2, a s druge strane stajat će mu Corentin Moutet.
14:39
Gotovo je, slave Mektić i Pavić!
Pavić i Mektić slavili su 6:3, 7:5 protiv Bonzija i Herberta i donijeli su prvi bod Hrvatskoj u Osijeku. Sada je ukupan rezultat protiv Francuske 2:1.
14:34
Hrvatska prvi put vodi u drugom setu!
Hrvatska vodi 6:5 u drugom setu, i ima servis za prvi bod u Osijeku!
14:00
Sigurni servisi u drugom setu
Zasad miran drugi set, rezultat je 2:2.
13:42
Hrvatski par osvaja prvi set
Mektić i Pavić odmah su na početku seta napravili break, a njega su mirno održavali do samog kraja seta. Onda su se pri rezultatu 5:3 suočili s čak tri break lopte Francuza, no sjajnom igrom uspjeli su se vratiti u gem i osvojiti set sa 6:3.
13:18
Mektić i Pavić imaju break
Hrvatski par odmah na prvom servisu Bonzija stigao je do breaka i vodi 2:0 u prvom setu. Najbolji mogući početak.
