UŽIVO

UŽIVO / Mektić i Pavić smanjili prednost Francuske, Čilić odmah izgubio servis

Davis Cup 13. ruj 202511:39 > 15:50 0 komentara
MarinxFranov CROPIX via Guliver

Hrvatska reprezentacija i dalje je u igri u susretu Davis Cupa protiv Francuske u Osijeku.

U prvom subotnjem dvoboju Nikola Mektić i Mate Pavić svladali su gostujuću kombinaciju Benjamin Bonzi/Pierre-Hugues Herbert (6:3, 7:5) i tako ukupan rezultat smanjili na 2:1.

Pavić i Mektić prvu su dionicu riješili nakon breaka u drugom gemu, dok je u drugoj odluka pala u 11. gemu. Spasili su obje break-lopte francuskog para.

Sada slijedi susret Marina Čilića i Corentina Mouteta, a pratite sve na Sport Klubu 2.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

15:50

Čilić se polagano vraća

Dva brza gema Čilića. Smanjio je na 3:2. 

15:29

Odmah break Francuza

Čilić je u prvom gemu izgubio svoj servis i Moutet ima prednost.

15:21

Počeo je Čilićev meč s Moutetom

Hrvatski tenisač prvi servira.

14:55

Sada ne teren izlazi Čilić

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić sada će pokušati poravnati rezultat protiv Francuske na 2:2, a s druge strane stajat će mu Corentin Moutet.

14:39

Gotovo je, slave Mektić i Pavić!

Pavić i Mektić slavili su 6:3, 7:5 protiv Bonzija i Herberta i donijeli su prvi bod Hrvatskoj u Osijeku. Sada je ukupan rezultat protiv Francuske 2:1.

14:34

Hrvatska prvi put vodi u drugom setu!

Hrvatska vodi 6:5 u drugom setu, i ima servis za prvi bod u Osijeku!

14:00

Sigurni servisi u drugom setu

Zasad miran drugi set, rezultat je 2:2.

13:42

Hrvatski par osvaja prvi set

Mektić i Pavić odmah su na početku seta napravili break, a njega su mirno održavali do samog kraja seta. Onda su se pri rezultatu 5:3 suočili s čak tri break lopte Francuza, no sjajnom igrom uspjeli su se vratiti u gem i osvojiti set sa 6:3. 

13:18

Mektić i Pavić imaju break

Hrvatski par odmah na prvom servisu Bonzija stigao je do breaka i vodi 2:0 u prvom setu. Najbolji mogući početak.

13:12

Počeo je meč parova

Prvi servira Pavić.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Davis Cup