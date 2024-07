Poljičak poražen u umaškoj drami, Matej Dodig upisao prvu pobjedu na Touru

Podijeli :

GEPA pictures Johannes Friedl via Guliver Images

Hrvatski tenisač Matej Dodig plasirao se u 2. kolo ATP teniskog turnira u Umagu nakon što je pobijedio Francuza Enza Couacauda sa 3-6, 6-3, 6-2 ostvarivši prvu pobjedu na ATP Touru.

Mlada nada hrvatskog tenisa je dobila pozivnicu za umaški turnir, a 19-godišnjem Osječaninu je to bio prvi nastup na nekom ATP turniru i pobjeda.

Okršaj Dodiga (ATP – 310.) i Couacauda (ATP – 205.) trajao je dva sata i 15 minuta.

U prvom setu ključnim se pokazao break 29-godišnjeg Francuza pri vodstvu 4-3. U drugom setu gledali smo gotovo identičan rasplet, no ovoga puta je otišao na hrvatsku stranu.

Dodig je kod rezultata 4-3 napravio break za 5-3, a zatim u idućem gemu propustio tri set lopte. Srećom, ne i četvrtu izjednačivši na 1-1.

U trećem setu Dodig je odigrao fantastično. U petom gemu je napravio break za 3-2, da bi prednost “podebljao” novim oduzetim servisom za velikih 5-2. U idućem gemu je obranio servis za 6-2 i veliku pobjedu.

U drugom kolu Dodiga očekuje četvrti nositelj Argentinac Francisco Cerundolo koji je u prvom setu bio slobodan.

Korak do plasmana u 2. kolo bio je i Mili Poljičak koji je nakon drame u tri seta i više od tri sata igre izgubio od Talijana Lorenza Sonega sa 2-6, 7-6 (1), 6-7 (9).

Poljičak (ATP – 481.) se protiv prošlogodišnjeg umaškog polufinaliste Talijana Lorenza Sonega (ATP – 52.) u prvom setu dobro držao u prva četiri gema, do rezultata 2-2. Sonego je potom uz dva breaka osvojio četiri gema u nizu i za ukupno 39 minuta priveo set kraju.

U drugom setu je 20-godišnji Splićanin, koji je prije dvije godine osvojio juniorski Wimbledon, zaigrao daleko bolje.

Pri vodstvo 3-2 je napravio break, a potom osvojio svoj servis sa vodstvo 5-2. Kod rezultata 5-3 je imao set loptu, ali je nije iskoristio i 29-godišnji Talijan je vratio izgubljeni servis gurnuvši set u trinaestu igru.

Poljičak je sjajno odigrao “tiebreak”. Uz dva mini breaka poveo je 5-0, Talijan je smanjio na 5-1, da bi mladi hrvatski tenisač s nova dva poena osvojio set.

U trećem setu nije bilo oduzetih servisa i meč se odučio u “tiebreaku” trećeg seta.

Češki debitant izbacio branitelja naslova u Umagu

Talijan je poveo 5-2, no Poljičak je okrenuo rezultat sa četiri poena u nizu za 6-5 izborivši meč loptu koju je Sonego spasio dobrim servisom, a potom dobio još jedan poen za njegovu meč loptu. No, hrvatski tenisač je izjednačio na 7-7, stigao do nove meč lopte (8-7), nažalost, niti drugu nije iskoristio. Talijan je pri vodstvo 10-9 ipak iskoristio treću meč loptu.

Poljičak je prije tjedan dana u umaškom Stella Marisu došao do trećeg ITF naslova u karijeri, a taj mu je donio pozivnicu za nastup na ATP turniru, gdje je bio korak do slavlja.