Ajduković drugi tjedan u nizu izgubio od istog protivnika

Duje Ajduković je prošlog tjedna na ATP Challengeru u Splitu zaustavljen u drugom kolu, a u ponedjeljak je izgubio u prvom kolu ATP Challengera u talijanskoj Barletti. U oba ta meča izgubio je od istog protivnika, Austrijanca Lukasa Neumayera.
U prvom setu je Ajduković poveo s 2:0, no do kraja seta uspio je osvojiti tek jedan gem i Neumayer je sa 6:3 došao na set od pobjede i prolaska u drugo kolo.
Početkom drugog seta je 23-godišnji Austrijanac došao do breaka, a iako je Ajduković imao prilike za povratak, Neumayer je slavio sa 6:3, 6:3.
Tako je Splićanin u manje od tjedan dan dva puta izgubio od istog protivnika. Za Ajdukovića turnir u Barletti nije gotov jer nastupa i u konkurenciji parova. Tamo će mu partner biti hrvatski tenisač Admir Kalender s kojim je igrao polufinale ATP Challengera u Zadru te je ispao u prvom kolu u Splitu.
Njihovi protivnici u prvom kolu bit će Mirza Bašić i Nerman Fatić, dvojac bosanskohercegovačkih tenisača.
U Barletti će nastupiti i Mili Poljičak koji je prošlog tjedna u Splitu osvojio dvostruku krunu. S Milošom Karolom podigao je pehar u parovima, a u finalu pojedinačne konkurencije porazio je Toma Gentzscha.
Splitski tenisač će u prvom kolu u Italiji igrati protiv Nijemca Henrija Squirea.
