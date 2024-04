Ajduković uvjerljivo poražen u prvom ATP meču izvan Hrvatske

Podijeli :

Zeljko Hajdinjak CROPIX via Guliver

Američki 22-godišnji tenisač Brandon Nakashima (ATP - 92.) svladao je sa 6-1, 6-4 hrvatskog reprezentativca Duju Ajdukovića (ATP - 115.) u dvoboju prvog kola na ATP 250 turniru u Houstonu, a za pobjedu je trebao 79 minuta.

Za 23-godišnjeg Splićanina ovo je bio prvi meč u glavnom ždrijebu na ATP Touru izvan umaškog Stella Marisa, gdje je u tri nastupa ostvario jednu pobjedu i to u svom debiju 2021.

Iako je pola godine mlađi od Ajdukovića, mnogo iskusniji Nakashima, kad su u pitanju mečevi na ATP Touru, bio je nadmoćan od početka dvoboja i to je iskoristio za uvjerljivo vodstvo 6-1, 3-1 do kojeg je stigao s dva ‘breaka’ u prvom te jednim u drugom setu. Pritom je Amerikanac izgubio svega osam poena na servisu, a Ajduković mu je pomagao prečestim pogreškama.

Sve dok nije došao do servisa za meč, Nakashima nije bio suočen s ‘break’-loptom. Ajduković je u desetom gemu drugog seta spojio tri odlična poena i došao do prilike za povratak u meč. Imao je dvije povezane ‘break’-lopte (15-40), ali je na obje pogriješio. Na prvu je bekendom prebacio teren, a na drugu je u odličnoj poziciji poslao loptu forhendom u mrežu. To je Nakashimi bilo dovoljno da se izvuče iz problema i s još dva osvojena poena izbori plasman u drugo kolo.

U njemu će mu suparnik biti bolji iz dvoboja Australca Rinkyja Hijikate i Amerikanca Christophera Eubanksa.

