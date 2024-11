SKener: Sad jesmo li frajeri ili nismo

Podijeli :

Puno smo se u ovih pet utakmica tražili: i sustav i igrače na npravim mjestima, primili puno golova u posljednjim minutama i dobili previše nepotrebnih kartona.

Zadnja sam osoba koja će se izvlačiti na suce, ali nakon opravdanog isključenja Dominika Livakovića koji je naivno da ne upotrijebim neku tezu riječ ,satrao Lewandowskog’, mislim da je Petar Sučić prestrogo isključen. Drugi žuti je neupitan, prvog nije bilo. No, kada se vratimo u povijest, a ja pamtim sve utakmice Vatrenih i znam kako su se Talijani osjećali u Ibrakiju 2002. godine. Suci su to da sude, nekad naprave pogrešku na tvoj, nekad na tuđi račun.

Je li to usmjerilo tijek utakmice? Da! Do tog trenutka smo igrali pragmatično, sa Petrom Sučićem na neprirodnoj poziciji, možda malo premalo agresivno, ali dovoljno da smo držali kontrolu i da nam domaćin nije stvarao probleme. Imali smo i svoje lijepe prigode, posebno ona Marija Pašalića u nastavku kada je morao zabiti gol. Imao sa osjeća da nam Škoti ne bi dali gol – nikad. No, s igračem manje pri samom kraju smo se ipak povukli, vezni igrači više nisu uspjeli držati loptu, Gvardiol se jako mučio sa škotskim wunderkindom Benom Doakom, i jednostavno smo poklekli tamo gdje nismo smjeli. Za fus notu dolazimo i do podatka da su ti isti dečki u kiltu u posljednjih 16 utakmica samo dobili Gibraltar. I treću reprezentaciju svijeta, koja si to nije smjela dopustiti. Niti s igračem manje.

U ovaj smo ciklus ušli, barem je tako komunicirano, da pripremimo momčad za skorašnji nastup u s kvalifikacija za SP 2026. Nakon pet utakmica nismo dobili odgovor na pitanja – što je bolje, igrati s trojicom ili četvoricom u posljednjem redu. Igrati s krilima ili ne? Igrati s klasičnim centarforom ili ne? Jedino sto se potvrdilo da je Luka Modrić i sa ‘štapom’ nezamjenjiv i jao si ga nama kada preseli u svečanu ložu.

Zlatko Dalić je dugo na klupi, ono što je napravio s Vatrenima ne bi mu moglo ukrasti ni Ali Baba i četrdeset hajduka, ali u ovih smo pet utakmica primili previše golova u završnici, inkasirali puno i previše kartona i za prekršaje, ali i za brljanje. No ono što se u konačnici, da se ne lažemo s eksperimentima i smjenama generacija – postoji mogućnost da se mi ne plasiramo u četvrtfinale Lige nacija što bi u ovoj skupini s Portugalom, Poljskom i Škotskom, a nakon Eura u Njemačkoj nedvojbeno bio – slobodni pad!

Sretnu vijest ipak je oko ponoći obznanio Tomislav Pacak glasnogovornik Vatrenih. A vijest je da žuti karton kod Sučićevog isključenja nije dobio Luka Modrić nego Andrej Kramarić. Mislim da se Dalić i molio Gospi Međugorskoj da ne bi ispalo bolje. Proslavljeni kapetan i deset suigraača koji su zdravi i imaju pravo nastupa imaju priliku pred prepunim Poljudom kako to već i tradicija nalaže – ostati u seldu nakon rodea u posljednjih 90 minuta. Što u prijevodu znači da ne smijemo izgubiti protiv razuzdanog bika s pirenejskog poluotoka. Koji prema posljednjim informacijama dolazi bez nekih važnih igrača, ali u tu klopku nadam se da izbornik neće upasti.

Za prolaz među najboljih osam Lige nacija A će nam trebati: najbolja formacija, igrači na pozicijama na kojima mogu najviše dati, hrabru i ratobornu, ali ne incidentnu (čitaj katoni) momčad. Pa da vidimo, jesmo li to mi zapravo frajeri ili nismo.