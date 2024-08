VIDEO / Ekvadorac Morales nokautirao veterana Magnyja i produžio svoj savršen omjer

Podijeli :

Glavni dio UFC on ESPN 62 otvoren je borbom između Michaela Moralesa i Neila Magnyja. Okršaj s iskusnim Magnyjem, dvanaestoplasiranim u UFC-ovoj velter kategoriji, predstavljao je najveći izazov za 25-godišnjeg Ekvadorca, no Morales ga je savladao tehničkim nokautom u prvoj rundi, produživši svoj savršeni omjer na 17-0. Nakon početnog ispitivanja, Magny je preuzeo kontrolu, pritisnuo Moralesa uz žicu i uzeo mu leđa. Činilo se da je Morales u problemima, no iznenadio je sve udarcem laktom, srušio Magnyja na pod i krenuo s "ground and poundom". Nakon kanonade udaraca, sudac Dan Miragliotta prekinuo je borbu 20 sekundi prije kraja runde. Morales je za ovu dominantnu izvedbu dobio bonus od 50.000 dolara za izvedbu večeri, pridruživši se Geraldu Meerschaertu i paru Caio Borralho–Jared Cannonier, koji su također nagrađeni za svoje nastupe.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.