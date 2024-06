UŽIVO na SK Fightu – UFC Louisville: Cannonier protiv Imavova

Podijeli :

AP Photo/Julio Cortez via Guliver

Noćas, s početkom u 02.00h, uživo prenosimo novu priredbu najjače svjetske borilačke organizacije koja se po drugi put održava u američkom Louisvilleu u saveznoj državi Kentucky.

U glavnoj borbi večeri, 5. rangirani izazivač srednje kategorije Jared Cannonier boriti će se protiv 11. rangiranog Nassourdinea Imavova. Oba borca su na vaganju dosegli 84,5 kg, maksimalnu granicu srednje kategorije za borbu bez naslova.

Cannonier je pobijedio u četiri od svojih zadnjih pet borbi, uključujući uzastopne pobjede odlukama protiv Seana Stricklanda i Marvina Vettorija. Traži drugu priliku da postane UFC prvak nakon što je izgubio protiv Israela Adesanye na UFC-u 276.

Imavov je postigao prijeko potrebnu pobjedu u svom posljednjem obračunu, izborivši pobjedu odlukom sudaca nad Romanom Dolidzeom. U sunaslovnoj borbi večeri, bivši izazivač u poluteškoj kategoriji Dominick Reyes bori se protiv Dustina Jacobyja.

U nastavku pogledajte službene rezultate UFC Louisville vaganja:

Jared Cannonier (84kg) vs. Nassourdine Imavov (84kg)

Dominick Reyes (93kg) protiv Dustina Jacobyja (93kg)

Raul Rosas Jr. (62kg) protiv Rickyja Turciosa (62kg)

Brunno Ferreira (84kg) vs. Dustin Stoltzfus (84kg)

Julian Marquez (84kg) vs. Zachary Reese (84kg)

Miguel Baeza (77,5kg) vs. Punahele Soriano (77,5kg)