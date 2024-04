UŽIVO na SK Fightu : Sam Noakes protiv Yvana Mendya za naslov prvaka Europe u lakoj kategoriji!

Podijeli :

JBAutissier Panoramic via Guliver

Sam Noakes (13-0, 13 KO) boksati će protiv veterana Francuza Yvana Mendyja (48-6-1-,22 KO) za upražnjeni naslov prvaka Europe u lakoj kategoriji ove subote u Londonskom York Hallu.

Agresivan stil i teške ruke 26-godišnjeg Noakesa učinile su ga jednim od najuzbudljivijih boksača u britanskom boksu, a sada je dobio priliku dokazati se protiv etabliranog, kvalitetnog protivnika Mendya. Samo dva mjeseca nakon što je osvojio naslov britanskog prvaka u lakoj kategoriji – i zadržao svoj stopostotni omjer nokauta – pobijedivši Lewisa Sylvestera, uzbudljivi Noakes pokušati će dodati europski pojas svojoj rastućoj kolekciji. Noakes u ring donosi riskantan, agresivan stil, a to je pristup koji mu donosi mnogo obožavatelja.

“To je dobro čuti”, rekao je Noakes “Samo pokušavam biti svoj, da budem iskren. Da ste me sreli oko mog debija, vidjeli biste da se uopće nisam promijenio. Samo pokušavam biti iskrena osoba. Slušajte, samouvjeren sam. Samo zato što ne sjedim tamo i prozivam svaku osobu ne znači da ne vjerujem u sebe. Imam puno razumijevanja za to da u svemu tome ima puno politike. To je samo posao na kraju dana, i sve dok još uvijek pobjeđujem, to je na kraju dana najvažnija stvar.

Vrhunski borci radije se koncentriraju na vlastite pripreme nego na brigu o protivniku. 26-godišnji Noakes u ringu postavlja nemilosrdan tempo i stvara vlastite prilike. Stvari će nedvojbeno postati teže – počevši s Mendyjem ovog vikenda – a Noakes još ima puno toga na čemu može raditi. Ali ako uspije obaviti još jedan impresivan posao, ovaj put na Francuzu, svi ostali protivnici ga više neće moći izbjegavati. “Mogli biste na to gledati ovako: Mendy je iskusan, provjereni profesionalac. Bio je unutra sa boljim borcima od mene. Ali čak i ako je dvostruko jači od bilo koga s kim sam se ikada borio, oduševljen sam ovom borbom. Nisam zabrinut.”

Mendy iako već u poznijim borilačkim godinama slovi za izuzetno opasnog protivnika, dvostruki je europski prvak do 62kg, a naslov je držao sve do 2022g. Nakon što je pobijedio Gianlucu Cegilu i osvojio naslov, izgubio ga je od neporaženog Ukrajinca Denysa Berinchryka. Najznačajnija pobjeda talentiranog 38-godišnjaka stigla je 2015. kada je šokirao osvajača zlatne olimpijske medalje Lukea Campbella, a za sve svoje već spomenute godine ostao je vrlo aktivan i nikad ga nitko nije nokautirao. U svibnju 2023. pobijedio je i prethodno neporaženog Bastiena Ballestu.

Smatra se da će ova borba biti tijesna i uzbudljiva, pri čemu će oba boksača u ring donijeti svoje specifične prednosti. Očekuje se i da će se Noakesova snaga i mladost sukobiti s Mendyjevom izdržljivošću i iskustvom. Ishod ovog dvoboja nedvojbeno će rasvijetliti je li Noakes samo obećavajuća perspektiva ili istinski izazivač i nova velika zvijezda u svijetu boksa.

Priredbu koja će se održati u najpoznatijoj Engleskoj boksačkoj dvorani pogledajte UŽIVO na našem SK Fightu u subotu s početkom od 20.00h.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.