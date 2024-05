Tyson Fury: Rođeni pobjednik

Podijeli :

AP Photo/Matt Dunham, File via Guliver

Boks će nakon 25 godina u subotu navečer dobiti apsolutnog prvaka teške kategorije nakon ishoda borbe u Rijadu između Britanca Tysona Furyja i Ukrajinca Oleksandra Usyka. Pripremio: Karlo Benat

“Ring of Fire“ naziv je priredbe koju će predvoditi dva svjetska, teškaška prvaka u boksu. Tyson Fury protiv Oleksandra Usyka. Mjesto događanja – Rijad, Saudijska Arabija. Zasigurno, ovo je jedan od najiščekivanijih mečeva u 21. stoljeću, a po jednom detalju je i poseban. Naime, kako je Fury prvak po WBC verziji, a Usyk po WBA, WBO i WBF, po prvi puta nakon 25 godina dobit ćemo jedinstvenog vladara u teškoj kategoriji. Posljednji koji je imao sve moguće pojaseve bio je Lennox Lewis, sada već davne 1999. godine.

Rezime Furyjeve karijere do ove borbe

“Gypsy King“ je 206 centimetara visoki Britanac. Ovakav nadimak ima zato što vuče romske korijene, a i sam je nekoliko puta kazao kako se ponosi njima. Široj boksačkoj javnosti pokazao se 2015. godine. Tada je u njemačkom Dusseldorfu pobijedio dugogodišnjeg teškaškog vladara, Vladimira Klička. Trebao je to biti početak vladavine Kralja Cigana, no on je napravio upravo suprotno.

Upao je u svu tamu koju donosi boksačka slava i novac. Imao je teških problema s alkoholom, drogom i depresijom i činilo se da je njegova karijera gotova. Nabacio je preko 50 kilograma te je bio na samom dnu. No, kada su ga svi već otpisali, Fury se vratio jači nego ikad. Gotovo tri godine trebale su mu da se kroči ponovo u ring. Za

početak je odradio dva lagana meča, a onda je ugovorio okršaj s Deontayjom Wilderom. Fury je izgledao bolje u tom meču te mnogi smatraju kako je zaslužio pobjedu.

Suci su bodovali neriješenim ishodom taj meč, a trenutak iz 12. runde najbolje opisuje Tysona Furyja. Naime, Wilder ga je s dva teška udarca bacio u knockdown i krenuo slaviti pobjedu. Cijeli Staples Center u Los Angelesu je zanijemio i činilo se da je to je kraj meča. Fury je trebao upisati svoj prvi poraz u karijeri, a Wilder novu pobjedu nokautom. Ali, Fury se izvukao iz puno teže situacije pa “buđenje“ u 12. rundi nije predstavljalo veliki problem za njega.

Nakon toga, Fury i Wilder su odradili još dva meča. U oba navrata slavio je Britanac, i to nokautom. Iza Wildera redom su padali Whyte, Chisora i Ngannou. To nas dovodi do okršaja protiv neporaženog Ukrajinca.

Što možemo očekivati od Furyja protiv Usyka?

Oba borca su neporažena pa je za pretpostaviti da će nečija “nula“ nestati iz skora. Iako, prvi meč Furyja i Wildera nam je pokazao da suci ciljano znaju namjestiti neriješeni ishod. U ugovoru piše da je revanš obavezan, tako da ćemo sigurno još jednom gledati okršaj dva najbolja teškaša današnjice.

Što se tiče samog meča, Fury će sigurno koristiti svoju veličinu nad Usykom. Naime, puno je duži i veći te ne bi bilo čudno da bude puno boksačkog hrvanja. Znao je to Fury raditi i prijašnjim protivnicima, ciljano ih je umarao svojom enormnom građom. Ipak, Fury je osjetno lakši u odnosu na prijašnje mečeve te će sigurno željeti i parirati

Usykovom tempu borbe. Kako god ovaj meč završio, Fury je pobjednik. Čovjek se izvukao iz abnormalno teške situacije.

Pokazao je da je najjači kad je najpotrebnije, a to je čak i bitnije od same kvalitete u ovakvim mečevima gdje su borci al pari. Vjerujem da će ako bude stani-

pani, Fury biti taj koji će na mentalitet izvući pobjedu u ovom epskom dvoboju.