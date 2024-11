Sitno brojimo do spektakla: Evo gdje gledati borbu Miočića i Jonesa

Podijeli :

Sport Klub

Stipe Miočić borit će se za naslov UFC teške kategorije protiv Jona Jonesa u svojoj povratničkoj borbi.

Ta će se borba održati 17. studenog u Madison Square Gardenu, u sklopu UFC 309 eventa u New Yorku.

Miočić je u zadnjoj borbi poražen od od Francisa Ngannoua, a u ring se trebao vratiti 11. studenog prošle godine. Borba protiv Jonesa tada je otkazana jer se američki borac ozlijedio na treningu.

POVEZANO Miočić se ispričao Jonesu: ‘Nadam se da će mi oprostiti’ Miočić odabrao hlačice za veliku borbu s Jonesom: Šahovnica i hrvatska zastava!

Hrvat je rekorder UFC-a u teškoj kategoriji po broju obrana naslova i pobjeda u mečevima za titulu te je do prvog naslova stigao protiv Fabricia Werduma 2016. godine. Jones je pak u karijeri doživio samo jedan poraz, i to davne 2009. godine.

A gdje gledati ovaj spektakl? Pratite sve uživo na našem kanalu SK Fight, a donosimo vam i tekstualni prijenos na našem portalu. Prijenos kreće od 4 sata ujutro, a ova borba ne bi trebala početi prije 6 sati. Cijeli tv program pogledajte ovdje.

Glavni program UFC-a 309:

Jon Jones vs. Stipe Miočić – za pojas u teškoj kategoriji

Charles Oliveira vs. Michael Chandler – laka

Viviane Araújo vs. Karine Silva – muha

Bo Nickalvs. Paul Craig – srednja

Chris Weidman vs. Eryk Anders – srednja

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.