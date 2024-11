Miočić se ispričao Jonesu: ‘Nadam se da će mi oprostiti’

Podijeli :

William Artigas FotoArena via Guliver

Uoči UFC 309 eventa Miočić je u jednom od svojih komentara uputio poruku koja se Jonesu nimalo nije svidjela.

“Dođi, ku*o”, rekao je 42-godišnji Miočić, a Jones je ekspresno odgovorio:

“Vidite li nepoštovanje? Nazivaš me ku*om, Stipe. To nije bilo potrebno. Poželjet ćeš da ovo nisi rekao, a sve ovo nepoštovanje bilo je nepotrebno. Idemo se igrati… ali dovođenje crnih boraca da me oponašaju neće ti pomoći”, poručio je Jones putem društvenih mreža.

POVEZANO Rival koji je obilježio Jonesovu karijeru o borbi s Miočićem: ‘Bude li Stipe na razini na kojoj je bio prije pauze…’ Miočić odabrao hlačice za veliku borbu s Jonesom: Šahovnica i hrvatska zastava!

Nakon svega, Miočić je požalio zbog svojih riječi.

“On je govorio meni, ja njemu… Rekao sam: “Bring it on.” Žao mi je ako sam povrijedio njegove osjećaje, jednostavno sam bio ‘zapaljen‘ u tom trenutku. Nisam ga želio omalovažiti ni na koji način. Bila je to vrućina trenutka i nadam se da će mi oprostiti“, rekao je Miočić.

Spektakl između Miočića i Jonesa pratimo u noći sa subote na nedjelju na SK Fightu!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.