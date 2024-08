Samo na SK Fightu: Du Plessis protiv Adesanye za titulu najjačeg Afrinkanca!

Podijeli :

Spektakl u Australiji, budite s nama UŽIVO na našem SK Fightu s početkom u 04.00h

Najveća svjetska borilačka promocija vraća se u Australiju s vjerojatno najiščekivanijim okršajem ove godine koji uključuje pojas prvaka srednje kategorije. Bivši prvak Israel Adesanya (24-3) vraća se nakon razočaravajućeg poraza odlukom sudaca od Seana Stricklanda u kojem je izgubio pojas.

“The Last Stylebender” je prethodno odradio nekoliko borbi protiv vječitog rivala Alexa Pereire a prije toga dobio 12 uzastopnih borbi u srednjoj kategoriji. Ukoliko pobijedi aktualnog prvaka Dricusa Du Plessisa, Adesanya će postati prvi čovjek u povijesti kojemu je pošlo za rukom (i nogom) tri put osvojiti pojas.

Du Plessis (21-2) je neporažen unutar oktogona. Južnoafrički borac je u impresivnom nizu od devet pobjeda koji uključuje pobjedu nad Seanom Stricklandom i Robertom Whittakerom.

Danas rano ujutro po našem vremenu, i prvak i izazivač ostvarili su potrebnu težinu težinu za glavni događaj. Nositelj pojasa, „Stillknocks“ stao je na vagu sa točno 84kg, dok je bivši prvak imao pola kilograma manje. Svi ostali borci koje ćemo gledati noćas rano ujutro također su bili točni.

Nakon žestokog sučeljavanja, bivši dvostruki prvak poslao je posljednje upozorenje svom omraženom protivniku : “Hvala vam što ste ovdje, ovo mi je nedostajalo”, rekao je Adesanya. “Ovo će mi nedostajati, ali kada budem između tvojih očiju, neću j*** promašiti.”. I Du Plessis je dobio priliku podijeliti svoje posljednje misli, te je Adesanyu usporedio s čovjekom kojeg je pobijedio u siječnju na UFC-u 297 i osvojio naslov. “Potpuno nevjerojatno. Jedva čekam. Pričanje je završilo i vidjeli smo što se dogodilo posljednjem čovjeku koji se ponašao kao da je uperio pištolj u mene, zove se Sean Strickland.”

U nastavku pogledajte popis mečeva UFC-a 305 :

Dricus Du Plessis (84kg) vs. Israel Adesanya (83,5kg)

Steve Erceg (57kg) vs. Kai Kara-France (56,5kg)

Mateusz Gamrot (70kg) protiv Dana Hookera (70kg)

Jairzinho Rozenstruik (117,5kg) vs. Tai Tuivasa (120,20 kg)

Jingliang Li (77kg) vs. Carlos Prates (77kg)