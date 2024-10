Ngannou ne isključuje mogućnost borbe s Jonesom, a gdje je Miočić?

Podijeli :

AP Photo/Gregory Payan via Guliver

Nakon gotovo 3 godine izvan oktogona, Francis Ngannou vratio se brutalnim nokautom nad Brazilskim divom Renanom Ferreirom.

Logično da su se pitanja usmjerila na onome što slijedi, a obožavatelji MMA-a mole udruženje PFL-a i UFC-a kako bi organizirali borbu prvaka protiv prvaka između ‘Predatora’ i trenutnog nositelja UFC naslova u teškoj kategoriji Jona Jonesa. Unakrsna promocija između dvije najveće MMA lige činila se nemogućom, ali sada kada je šef saudijskog boksa Turki Alalshikh uključen u UFC i PFL, postoji sve više optimizma oko Ngannoua protiv Jonesa.

Ngannou i Jones nisu se uvijek slagali kada su se susreli oči u oči, ali to rivalstvo je najveći borac u povijesti MMA-a stavio na stranu kako bi svom suparniku poslao otmjenu poruku neposredno nakon najvećeg PFL-ovog događaja do sada.

“Kakav je nevjerojatan posao Francis napravio večeras“, napisao je Jones na društvenim mrežama.

„Prikazana kompletna MMA igra. Sjajni udarci, sjajna obaranje. Dobar je osjećaj vidjeti ga kako blista. Vau, čestitam šampione, vidim te.”

U ponedjeljak, Ngannou je upitan je li vidio Jonesovu poruku. “Da, vidio sam to, vidio sam njegov tweet”, odgovorio je. “Što god to značilo, mislim da je to klasa. On to govori na vrlo lijep način tako da… I ja ga vidim, a gledat ću ga 16. studenog.“

Jones bi trebao braniti svoj pojas protiv bivšeg dvostrukog prvaka u teškoj kategoriji Stipe Miočića, koji se nije natjecao otkako ga je Ngannou ‘složio’ monstruoznim nokautom prije više od tri godine, na UFC-u 309 sljedeći mjesec. Nakon toga, kamerunska superzvijezda kaže da bi se potencijalno mogao suočiti s Jonesom u nečemu što bi bila jedna od najvećih borbi u povijesti MMA-a.

Ngannou je dodao: “Postoji šansa. Na razini od 1 do 10, ne mogu reći koliko, ali znam da postoji šansa. Uglavnom, znam da ta borba zanima i Turkija, a malo toga mu može odoljeti.”

Pitanje koliko bi taj meč moga biti zanimljiv ukoliko po tisućiti put podcijenjeni Miočić utiša sve kritičare i pobijedi favoriziranog Jonesa. Moguće da bi tada Stipe tražio osvetu za prošli poraz od Ngannoua s kojim ima omjer 1-1.