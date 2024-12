Na današnji dan: Stravična ozljeda koja je označila početak kraja za najvećeg

Rivalstvo između Silve i Weidmana počelo je prvom borbom na UFC 162 priredbi, 6. srpnja 2013. Weidman je tada šokirao svijet nokautiravši Silvu u drugoj rundi s čime je prekinuo njegov nevjerojatni niz od 16 pobjeda u UFC-u. Tim porazom, Silva je izgubio i pojas koji je godinama nosio, a revanš je bila prilika za “Pauka” da povrati tron i učvrsti svoj status legende.

Drugi meč, na UFC 168, počeo je uz visoka očekivanja publike. Borba je bila napeta, ali završila je tragično. U drugoj rundi Silva je pokušao pogoditi Weidmana low kickom, no Weidman ga je blokirao nogom, što je dovelo do prijeloma Silvine potkoljenice. Scena je šokirala sve prisutne, a borba je odmah prekinuta. Weidman je zadržao naslov, no trenutak je bio težak za obojicu boraca, ostavivši posljedice na njihove karijere.

Životna ironija i gotovo identična ozljeda

Weidman je nakon pobjede nad Silvom uspio obraniti naslov u dvije borbe, protiv Lyota Machide i Vitora Belforta, što ga je učvrstilo kao jednog od najboljih boraca srednje kategorije. No, njegov uspon zaustavio je Luke Rockhold na UFC 194, a zatim je započeo niz ozljeda i poraza.

Posebno teški bili su nokauti koje je doživio od boraca poput Yoela Romera i Dominicka Reyesa. Godine 2021., Weidman je pretrpio strašnu ozljedu – slomio je nogu na gotovo identičan način kao Silva, tijekom borbe protiv Uriaha Halla na UFC 261. Trenutno radi na povratku u oktogon, iako se suočava s izazovima koje donose godine i fizička iscrpljenost.

Nakon ozljede “The Spider” nije više bio ‘onaj stari’

Unatoč teškoj ozljedi, Silva je nevjerojatno brzo pronašao snagu za povratak. Vratio se u oktogon 2015. godine, ali više nije bio isti borac koji je nekoć dominirao. Slijedili su mješoviti rezultati, uključujući pobjedu nad Nickom Diazom (kasnije preinačenu u “no contest” zbog dopinga) i poraze od Michaela Bispinga, Daniela Cormiera te Israela Adesanye.

Silva je 2020. godine odradio svoju posljednju UFC borbu, izgubivši od Uriaha Halla, i oprostio se od promocije. No, nije napustio borilački svijet. Prešao je u boksačke vode i ostvario impresivne pobjede, poput one nad Juliom Cesarom Chavezom Jr-om. Njegova posljednja borba bila je protiv Jakea Paula 2022. godine, gdje je izgubio, ali je ponovno privukao veliku pažnju javnosti.