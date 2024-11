Miočić se objavom na Instagramu zahvalio Hrvatskoj i finalno oprostio od najbrutalnijeg sporta

Podijeli :

AP Photo/Adam Hunger via Guliver

Stipe Miočić, legendarni UFC teškaš hrvatskog porijekla, odlučio je završiti svoju profesionalnu borilačku karijeru nakon poraza od Jona Jonesa.

Bez obzira na ishod borbe, Stipe Miočić vjerojatno bi donio istu odluku o povlačenju iz sporta. Na pragu 42. godine, jasno je shvatio da u sportu poput MMA-a, koji prirodno ima ograničen rok trajanja, više nema prostora za dugoročno natjecanje. Miočić se nakon borbe kratko obratio publici, jasno i emotivno te je naglasio da je to bila njegova posljednja borba. Bez puno dramatike, povukao se iz borilišta, prepuštajući svjetla pozornice Jonu Jonesu. Dva dana kasnije, Stipe je putem objave na Instagramu zahvalio svima koji su ga podržavali tijekom njegove karijere.

“Dopustite mi da započnem ovu objavu i kažem da sam dobro. Prošao sam kroz puno gore. Nadam se da su svi uživali u predstavi u subotu. Kakav nevjerojatan kraj! Započeo sam ovo putovanje boreći se u lokalnim kuglanama, a završio rasprodajući Madison Square Garden. Uistinu ne postaje bolje od toga.

Žao mi je što nisam pobijedio, ali ne možete ih sve dobiti. Ponekad nije tvoja noć, takva je priroda sporta. U ovom sportu ne možete isplanirati savršen kraj, ali pretpostavljam da je savršen kraj imati dovoljno sreće da to uopće učinite. Svi ste mi dali toliko toga i nadam se da sam vas sve učinio ponosnima. Hrvatska & Cleveland Ohio posebno. Osjećao sam sve vas sa sobom u svakoj bitci.

Za Marcusa Marinellija i Strongstyle tim. Zajedno smo počeli, zajedno smo završili. Zajedno smo plakali i zajedno smo krvarili. Kad bi ljudi samo znali cijelu priču o svemu što smo prošli… mogli bismo napisati prilično gadan roman. Ne postoji nitko drugi s kim bih podijelio ovo putovanje… najbolji dio je to što smo zauvijek obitelj… Marcuse, znam da mi je otac preminuo. Ali također znam da cijeni što si uskočio i bio očinska figura koju sam trebao u svom životu. Imali smo vraški istrčanog trenera. Posvetio si mi godine svog života. Stvorili smo povijest na temelju sna, a vi ste imali viziju. Sada imamo više vremena za ispijanje vina i igranje euchre dok se rugamo Bobbyju jer se užasno brani.

Mojim protivnicima, hvala svima. Naučio sam nešto od svakoga od vas. Čast je bila ići u rat braćo 👊

Za moju ženu, ti si moja stijena. Brod ne plovi bez tebe. Toliko si se žrtvovala za ovaj san i ja te volim. Bog je znao da te trebam i ti me motiviraš više od bilo koga! Nedostajat će mi da ti poklopim slušalicu na Embeddedu, ali za to postoji YouTube 😂 Za moju djecu, sve što sam ikad napravio je samo za vas dvoje. Za moju mamu, znam da ovo nije karijera koju bi odabrala za mene, ali uvijek si bila u mom kutu od prvog dana.. to smo bili ja i ti. Za moju sportsku obitelj Vayner, vi ste najbolji u poslu!”