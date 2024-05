Jon Jones uzvratio paljbu Aspinallu i najavio povratak

Podijeli :

AP Photo/Michael Wyke, File via Guliver Images

Jon Jones nije gubio vrijeme uzvrativši Tomu Aspinallu zbog njegovih optužbi da aktualni prvak UFC-a u teškoj kategoriji zadržava diviziju. Sinoć je glavni izvršni direktor UFC-a Dana White najavio da će se Aspinall suočiti s Curtisom Blaydesom na UFC-u 304 27. srpnja u Manchesteru za privremeni naslov u teškoj kategoriji.

Nakon toga, Aspinall je objavio video reakcije u kojem je komentirao Jonesa, koji je bio izvan igre otkad je zadobio puknuće prsnog mišića što ga je spriječilo da se suoči sa Stipom Miočićem prošlog studenog.

“Obično, kada se prvak vraća, privremeni prvak bi se očito borio protiv prvaka,” rekao je Aspinall. “Jon Jones sve zadržava, budimo iskreni. On igra igrice.”

Jones je odgovorio vlastitom porukom na Twitteru s podsjetnikom da Aspinall brani svoj pojas u sunaslovnoj borbi ispod Leona Edwardsa protiv Belala Muhammada koji će se boriti za zlato u velteru. Naravno, neosporna titula uvijek ima prednost nad privremenim pojasom, što je isti razlog zašto se Aspinall borio protiv Sergeja Pavlovicha na UFC-u 295.

“Trolovi mi govore da zadržavam diviziju time što sam ozlijeđen“, napisao je Jones. “U međuvremenu, sljedeća dva teškaša nisu ni glavni događaj? Zanimljivo. Na pravom sam putu, imam vremena do studenog da podsjetim svijet. Opet.”

U sada izbrisanom tweetu, Jones je prvobitno objavio da se vraća 9. studenog u Madison Square Garden u New Yorku. Nema službenih informacija očekuje li se da će Jones protiv Miočića biti glavna borba za UFC-ov povratak u New York u studenom. Jasno je da je to cilj koji je Jones već nekoliko puta dao naslutiti. Što se tiče Aspinalla i Blaydesa, Jones im je zapravo rekao da se bore za priliku da se suoče s pravim prvakom nakon što završi s Miočićem kasnije ove godine.

“Curtis protiv Toma za službeno mjesto broj 1 kandidata!” rekao je Jones.