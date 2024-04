‘Babić je kao radni konj, neumoljiv je, a zbog njega mi je propao sparing s Usikom’

Podijeli :

Nakon što ga je hrvatski boksač Alen Babić ozbiljno prebio na priredbi u londonskoj O2 Areni oglasio se Britanac Steve Robinson.

Babić je slavio tehničkim nokautom u šestoj rundi, nakon što je dominirao tijekom čitave borbe. Konstantno je terorizirao Robinsona, nanosio mu sve teže udarce prije nego što je sudac bio prisiljen prekinuti meč u šestoj rundi.

“Dobro sam, iako tako ne izgledam”, nasmijao se nakon meča Robinson, pokazujući na desno oko koje mu je bilo ozbiljno natečeno.

Pohvalio je Babića.

“On je poput radnog konja. Mislio sam da će se izmoriti u četvrtoj i petoj rundi, ali nije. Bio je neumoljiv.”

“Borio sam se kako njemu odgovara. Približio sam se, umjesto da sam držao distancu. S ADHD-om imam velik problem, a taj je da kad primim udarac, čitav plan odleti kroz prozor. Što god se događalo iza kulisa ili ranije, to je sve bilo u službi borbe. Babić je dobar borac i neumoljiv je, nije posustao.”

Robinson je poručio da ga ovaj poraz neće obeshrabriti, iako mu je poremetio neke planove.

“Usik me zvao na sparing, ali to se sada neće dogoditi. Kad se oporavim, vraćam se. Mogao sam biti u zatvoru ili na heroinu, ali kad sam mentalno bio najlošiji nakon što nisam više mogao biti nogometaš, ušao sam u boks. Ako mogu inspirirati dvoje ili troje djece da vjeruju u sebe, to mi je dovoljno.”

