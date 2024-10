Zdravko Zovko za SK: Nikolić? To je velika pogreška

Podijeli :

Ranko Suvar CROPIX via Guliver

Prvi dio u skupini B rukometne Lige prvaka je zaključen što se Zagreba tiče. Nažalost, završio je porazom i za nadati se da će drugi krug biti bolji. Rezultatska kriza u Europi se nastavila, a traje još od onog poraza koji se dogodio protiv Kolstada. Iako, prošle sezone Zagreb je bio nešto bolji u bodovnom smislu (nakon prvog kruga osvojio šest bodova).

Rukometni stručnjak Zdravko Zovko je za Sportklub prokomentirao još jedan poraz Zagreba i ostavku, koju je podnio glavni trener Andrija Nikolić. Dotaknuo se Jakova Gojuna, odlaska Ivana Čupića sa mjesta pomoćnog trenera, Nexea i Sesveta u Europskoj ligi te Poreča u Eurokupu.

Kako ste vidjeli poraz Zagreba, kojim je zaključen prvi krug grupne faze Lige prvaka?

“Vidio sam da je Zagreb 45 minuta bio ravnopravan suparnik. Nakon toga došlo je do pada, spleta okolnosti te gubitka koncentracije i snage. Ne vidim ništa tragično u tome i mislim da Zagreb pokazuje kvalitetu te da može igrati sa svima. Pokazao je protiv Barcelone i ostalih te treba strpljenja jer to su mladi dečki, kojima treba povjerenje. Za mene osobno ovo je dosta dobro i pozitivno.”

Poraz od Magdeburga bio je peti uzastopni za Zagreb. Prvi krug zaključio je na posljednjem, osmom mjestu u poretku sa samo dva osvojena boda (jedna pobjeda i šest poraza). Kielce i Kolstad su na četiri, a Magdeburg na tri boda prednosti. Međutim, ima drugi krug tako da je ova bodovna razlika dostižna.

“Naravno da je dostižno i mislim da je još uvijek sve u igri. Objektivno, Zagreb može računati na šest ili sedam bodova u nastavku. Međutim, trebat će dobro igrati i primijetio sam da je Nikolić podnio ostavku. Osobno sam razočaran jer je Nikolić dobar i mlad trener, kojem treba dati povjerenje. Zagreb mora biti strpljiv ako želi izgraditi ovako mladu momčad te je napraviti za neke velike rezultate. Ima dobru bazu i perspektivu za nadogradnju, ali ovisi o klubu koliko će imati novaca da se ekipa zadrži na okupu te da kroz ove utakmice stječe iskustvo kako bi se kroz tri ili četiri godine donijela nadogradnja u rezultatu. Mislim da Zagreb može napraviti dobre rezultate. Naravno, ako bude imao dovoljno sredstava da zadrži mlade igrače na okupu i ako bude strpljiv sa trenerima. Mijenjati trenera nakon dva poraza nigdje ne vodi.”

Spomenuli ste Nikolića, koji je podnio ostavku. Njegov dosadašnji asistent Čupić odlazi iz Zagreba. Kako komentirate odlazak Čupića?

“Osobno mislim da treba strpljenja. Trenerima treba dati priliku da ostanu na duže razdoblje. Nikolić je kroz ove utakmice pokazao kvalitetu i znanje te da može voditi Zagreb do pobjeda i rezultata, koje nitko nije očekivao. Protiv Barcelone praktički je bilo neizvjesno do zadnje minute. Dobio je Aalborg, koji je prošle sezone bio finalist. Zagreb pokazuje kvalitetu i promjena trenera možda će trenutno donijeti rezultat, ali sigurno će ostaviti posljedice na momčad jer treba vremena. Razočaran sam da je Nikolić podnio ostavku i da nije ostao jer je on perspektiva hrvatskog rukometa. Na takvim trenerima trebamo graditi budućnost. Čupić se pojavio nakon igračke karijere te ima ambiciju i želju. Mladim trenerima treba dati podršku i bilo bi dobro da ima nekog mentora, koji bi mogao dati savjete.”

Prošle sezone Zagreb je bio vrlo dobar u Ligi prvaka. Čak je prošao skupinu i u drugom krugu bio ravnopravan sa Montpellierom. Ove je dosta slab što se rezultatske forme tiče. Zašto, odnosno koji je razlog tome?

“Mislim da je došlo do nekih promjena unutar momčadi. Čupić više ne igra, a kao igrač donosio je kvalitetu i nadogradnju. Sirotić je prošle sezone bio džoker, a došli su novi igrači poput Bialiauskog i Pavlovića na poziciji srednjeg vanjskog koja je jako važna. Treba vremena da se uigraju i da bi ova momčad mogla biti ravnopravna sa ostalima kao prošle sezone. Njih dvojica igraju dobro, ali više za sebe nego za ekipu. To nije tako jednostavan proces te treba vremena, iskustva i utakmica. Naglašavam da je ekipa vrlo mlada, a zadnje dvije utakmice praktički je igrala bez lijevog krila. Kavčić igra na toj poziciji. Ako gledamo da Dibirov kao najbolji i najiskusniji igrač nije nastupao u ovako važnoj utakmici, nije iznenađenje da je došlo do poraza od deset razlike. Za mene poraz je isti. Ružno je kada izgubiš sa tri ili deset razlike.”

Rekli ste da je ekipa vrlo mlada. Od ovih iskusnih i starijih igrača jedino je Gojun ostao ove sezone, a prošle bili su Čupić i Horvat.

“Trebate znati da vanjska linija nosi igru i da je igrači kreiraju. Na vanjskim pozicijama imamo pet igrača, a Gojun je iskusan i prošao je puno toga. Ne igra samo u fazi obrane. Srna je najiskusniji i najstariji što se napada tiče, iako ima 26 ili 27 godina. Sve ostalo je ispod 25 i sa premalim brojem utakmica da bi mogli imati kvalitetu.”

Prije Zagreba svoje nastupe imali su Nexe i Sesvete u Europskoj ligi, koji su otvorili drugi krug u svojim grupama. Našičani su izgubili od Kiela i matematički se oprostili. Sesvećani su upisali premijernu pobjedu protiv Karvine, prekinuli niz od tri poraza zaredom i zadržali teoretske izglede za prolaz. Vaš komentar?

“Činjenica da imamo Nexe i Sesvete u Europskoj ligi dosta govori. Nexe je posljednjih godina čak dolazio do FinalFoura. Momčadi i treneri se mijenjaju te dođe do pozitivnih ili negativnih rezultata. Po meni, Nexe i Sesvete su ravnopravne sa momčadima s kojima se nalaze u skupini. Sesvete su došle do prve pobjede, ali puno toga ovisi o skupini koju dobijete. Nexe ima jako tešku skupinu i prvu utakmicu protiv Vojvodine možda je loše otvorio. Hrvatska ima dobar rukomet i možemo biti zadovoljni sa ostalim momčadima u europskim natjecanjima osim Zagreba.”

Osim Zagreba u Ligi prvaka te Nexea i Sesveta u Europskoj ligi, imamo još jednog predstavnika u Europi. To je Poreč, koji se nalazi u Eurokupu. Suparnik u trećem kolu je Krka iz Novog Mesta.

“To je momčad s kojom se može igrati. Slovenski rukomet je kao naš. U zadnje vrijeme čak kvalitetniji na reprezentativnoj razini. Mislim da možemo očekivati prolaz Poreča, ali u našem rukometu uvijek je pitanje je li za neku momčad isplativo da igra Europu jer znamo kako EHF nema osjećaj da bi trebao pomoći momčadima nego su to sve veliki troškovi.”