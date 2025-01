Šušnja: Svi smo bili odlični, a povratak Duvnjaka nam posebno znači

Podijeli :

xxRonaldxGorsicx/xCROPIXx via Guliver

Hrvatski rukometaši svladali su Island s 32-26 (20-12) u dvoboju drugog kola druge faze Svjetskog prvenstva odigranom pred 15.000 gledatelja u Areni Zagreb, čime je Hrvatska ostala u igri za plasman u četvrtfinale.

Sjajnom igrom i provedbom zamišljene taktike izbornika Dagura Sigurdssona, hrvatski rukometaši su uspjeli nanijeti prvi poraz Islanđanima na ovom Svjetskom prvenstvu. Za prolaz u četvrfinale i to sa prve pozicije u skupini bit će potrebna pobjeda protiv Slovenije u nedjelju.

Domagoj Duvnjak je igrao ozlijeđen, imao je nekoliko asistencija, ali je njegov povratak djelovao pozitivno za momčad, što je potvrdio i Leon Šušnja.

“Izvrsno smo analizirali Island. Znali smo da trebamo igrati 5-1 obranu jer im to ne odgovara. Nema potrebe nikoga izdvajati danas, mislim da smo svi odradili odličan posao. Svaki igrač odradio je ono što je trebao. U napadu smo bili strpljivi, znali smo da će ući u nervozu i na kraju smo mirno priveli utakmicu kraju“, rekao je Šušnja o sjajnoj utakmici pa odgovorio na nekoliko pitanja.

Može li Hrvatska ponoviti ovakvu utakmicu?

Naravno da može.

Hoće li biti snage za Sloveniju i hoće li biti teža prepreka od Islanda?

Naravno da će biti snage, tek je krenulo prvenstvo. A mislim da će Slovenija biti teža prepreka. Danas smo se emotivno ispraznili, trebamo se odmah početi odmarati, a onda od sutra analizirati Slovence. Ući mirno u tu utakmicu i onda pokazati sve ovo što smo i danas.

Je li pomogao povratak kapetana Duvnjaka?

Kada se svaki igrač vrati to nam je bitno, a pogotovo kada je to Duvnjak. On nam donosi mirnoću, zna kada nas treba smiriti. Danas su stvarno svi odradili svoj posao.